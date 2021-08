Anass Zaroury scoorde in het stadion waar hij als kind kwam kijken

Sporting Charleroi verloor nog niet dit seizoen en het mag daar onder meer Anass Zaroury voor denken. Die is aan een heel goed seizoen bezig.

De winger scoorde tegen Zulte Waregem alweer zijn derde doelpunt van het nog steeds erg prille seizoen en bevestigde daarmee zijn vorm.

Tribunes

Bovendien was het voor hem een leuke plek om te scoren, want tot 2019 zat hij bij de jeugd van Essevee alvorens via Lommel bij Charleroi terecht te komen.

"Het was een bijzondere match, dat klopt. Als kind zat ik hier in de tribunes, dus het doet veel plezier hier te kunnen scoren."