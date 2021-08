Onze Man van de Match in #ZWACHA scoorde twee keer: "Volgende week mag hij er drie scoren" en "Afhankelijk van aanvoer"

Zulte Waregem en Charleroi deelden aan de Gaverbeek met elkaar de punten. En daar mocht de thuisploeg ene Jelle Vossen voor danken. Die zit duidelijk in betere vorm dan vorig seizoen, of dat zeggen de cijfers toch.

Vorig jaar kwam hij amper aan zes goals, maar stond er met Gianni Bruno natuurlijk een aanvaller die heel vaak scoorde rond hem: "Ik heb vorig seizoen eigenlijk niet veel echte kansen gemist, ik kreeg gewoon niet veel kansen", aldus Vossen.

"Een spits is ook afhankelijk van de aanvoer. Er is nu meer dreiging naar voren van de hele ploeg, er zijn voorzetten, er zijn infiltraties. Ik voel me goed, heb vertrouwen en ben fysiek in orde, maar ik zal altijd kritisch blijven: die laatste kans had ik misschien ook moeten afwerken."

Vertrouwen

Ook Francky Dury is tevreden van zijn aanvaller: "Hij mag er de volgende keer nog eens drie maken", kon er een lachje af - met Vossen al achteraan de perszaal aan het wachten.

"Als je vier goals maakt vroeg in het seizoen, dan heb je vertrouwen. Jongens die niet scoren, die spelen wat angstiger. Ik hoop dat hij op deze manier kan verder doen. Mijn topschutter moet mijn aanvaller worden, niet mijn centrale verdediger."