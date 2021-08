Francky Dury reageert na gelijkspel: "Daardoor schieten we in onze eigen voet"

Zulte Waregem speelde 2-2 gelijk tegen Charleroi. Daarover was wel het een en ander te vertellen na de partij.

"Ik denk dat we het meest ondernemend geweest zijn, maar zij trappen wel twee keer op de lat en dus is het een dubbel verhaal om over tevreden of ontevreden te spreken na dit gelijkspel", vond Francky Dury.

"Maar we hebben toch vooral in onze eigen voet geschoten bij de tegendoelpunten", aldus nog de oefenmeester.

Lessen trekken

"Dat was twee keer te gemakkelijk. En ook het tweede doelpunt tegen Standard was vermijdbaar, net als enkele van de goals tegen Club Brugge."

"Daardoor moeten we veel energie steken in het oplossen van die achterstand. Misschien waren er wat twijfels na de match tegen Club Brugge, maar als we uit die tegendoelpunten de komende dagen lessen trekken staan ons mooie maanden te wachten."