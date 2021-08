Vroege en belangrijke ingreep van Vrancken gaf zege KVM mee vorm: "Beetje verwonderd over goede invalbeurt"

Wouter Vrancken wachtte niet tot aan de rust. Reeds na 27 minuten deed een belangrijke ingreep van de KVM-coach de match mee kantelen. Een rampzalig acterende Souza ruimde op het middenveld plaats voor Gouet. Voor rust vertoonde KV al tekenen van beterschap en die lijn trok het na de pauze door.

Het middenveld was de voorbije weken vaak de zone waar KV Mechelen het moeilijk had. Dat was tegen Union aanvankelijk ook het geval, maar dat veranderde in de loop van de wedstrijd. De keuze van Vrancken om al vroegtijdig Vinícius Souza naar de kant te halen voor Gouet, had daar één en ander mee te maken.

"Vini is in het middenveld gezet voor duelkracht. Hij was de enige die de voorbije wedstrijden de duels echt aanging. Na een vroege gele kaart en een paar keer ongelukkig te zijn, hebben we hem beschermd tegen zichzelf", verklaarde Vrancken de vervanging. "Samuel Gouet heeft het tijdens zijn invalbeurt heel goed gedaan. Dat verwonderde mij een beetje, want hij is er ook om een bepaalde reden uit gegaan."

© photonews

Daar hoort een woordje uitleg bij. "Over zijn voetballende kwaliteiten bestaan geen twijfels, maar hij stond in vorige wedstrijden wat op de duels te kijken. Dit is de eerste wedstrjd waarin ik zie dat hij de duels echt aanpakt en ze niet staat af te wachten. Laat ons hopen dat het voor hem een positief gevoel meebrengt en dat het een positieve evolutie is."

Souza zag de bui uiteraard al hangen. "Toen hij zag dat Samuel kwam aangelopen, deed hij teken dat het wel goed ging komen. Uiteraard kom je dan niet meer op je beslissing terug. Vini is een goede jongen, die hard werkt en een schitterende mentaliteit heeft. Hij heeft nog niet zijn volledig potentieel kunnen tonen."

© photonews

Vrancken is niet van plan om de Braziliaanse huurling nu helemaal te laten vallen. "Ik kan niets negatiefs over hem zeggen. Hij heeft een bepaalde nonchalante speelstijl, maar qua inzet en professionalisme valt hem niets te verwijten. Het is jammer voor hem dat het er deze keer niet uitkwam zoals hij dat graag wou. We gaan niet op hem schieten, we gaan zorgen dat hij er weer bovenop komt."