Eupen gaat zowaar aan de leiding in de Jupiler Pro League: "Geen verrassing voor ons, kijken niet naar klassement"

Afwachten wat de rest van de speeldag brengt, maar KAS Eupen is de leider in de Jupiler Pro League na een overwinning uit bij Leuven. De derde overwinning op rij al voor de Panda's. Een ploeg die velen bestempel(d)en als degradatiekandidaat kent een seizoensbegin om u tegen te zeggen.

Trainer Stefan Krämer bleef nuchter onder het resultaat. "Ik ben tevreden over wat we gedaan hebben nadat we scoorden. Ons voetbal was minder hectisch dan in het begin. Ik ben blij dat na de 1-4 geen doelpunt van Leuven meer viel, want anders kon het gevaarlijk worden. Op kop staan is tof, maar het is niet zo belangrijk. Het is goed voor de club en voor de jongens. We moeten wel met beide voeten op de grond blijven staan."

© photonews

"Iedereen respecteert de instructies van de coach, dat heeft het verschil gemaakt", verklaart Kayembe de 9 op 9. "We kijken niet naar het klassement. We verdienen wel om te staan waar we nu staan. We hebben het niet gestolen. Het is geen verrassing voor ons, voor anderen misschien wel. We vormen nog altijd dezelfde groep als vorig seizoen en er zijn veel spelers die op verschillende posities kunnen spelen."

Enigszins hetzelfde geluid bij de ervaren Jordi Amat, die enorm geniet van deze seizoensstart. "Wat dit voor ons betekent? In één woord: geluk. Iedereen is zo blij. Ik ben niet verrast door wat we doen. We werken met dezelfde groep. Ik kan het niet goed uitdrukken, maar er heerst een speciale sfeer in de kleedkamers. We hebben van niemand schrik. We vechten voor elk punt. Iedereen moet klaar zijn om elk duel aan te gaan."