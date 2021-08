Marc Brys stelt één zaak duidelijk over de vervanging van Thomas Henry

Bij OHL moeten ze op zoek naar vervanging voor Thomas Henry. Marc Brys schept duidelijkheid over hoe die er moet uitzien. De trainer van Leuven verwacht dat er nog twee offensief ingestelde spelers de ploeg komen versterken om het nakende vertrek van Henry op te vangen.

OHL trok begin augustus Kaveh Rezaei al aan nadat zijn contract bij Club Brugge was afgelopen. Daar kan het niet bij blijven volgens Marc Brys op gebied van offensieve versterkingen. "Er moeten nog twee aanvallers bijkomen, zoveel is wel duidelijk."

Andere speelwijze

Dat moeten dan aanvallers zijn met elk een verschillend profiel. "Het zal moeilijk zijn om een spits vast te leggen die 21 doelpunten gaat maken. We moeten dus gevarieerder en gedifferentieerder kunnen voetballen", wil Brys voor een andere speelwijze gaan.

Rezaei is dus niet de vervanger van Henry in de optiek van Brys. "We hebben Rezaei niet gehaald om Thomas Henry te vervangen." Eén en ander heeft er mogelijk ook mee te maken dat de Iraniër nog niet op en top scherp is. "Hij zit nog in een fase waarin hij moet proberen bijbenen. Dat is geen verwijt. Dat vergt tijd. Dat zijn zaken die je er normaal in de voorbereiding uit kan halen en dat is nu niet aan de orde.