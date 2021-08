Luka Elsner ziet hoe KV Kortrijk haar 'ware gelaat' toonde tegen STVV

Na twee nederlagen op rij knoopte KV Kortrijk zaterdag aan met een driepunter. STVV werd verslagen dankzij een heel vroeg en een heel laat doelpunt. De Kerels waren de betere ploeg, maar hadden het bij momenten zwaar in de tweede helft.

"Pfff, dit was een heel moeilijke match, ik ben echt heel moe... Wat moeten mijn spelers dan zeggen", vroeg Luka Elsner zich na afloop af. "STVV legde na de pauze een enorme intensiteit aan de dag, terwijl wij moesten teren op onze schitterende mentaliteit. Vooral hun wingbacks deden ons pijn."

KV Kortrijk moest achteruit, kraakte af en toe, maar plooide uiteindelijk niet. "We konden het spel niet meer maken, dus doet het me deugd dat we vanavond wél de juiste mentaliteit getoond hebben. Het contrast met vorige week (2-0 nederlaag tegen Union, nvdr.) was enorm. Vanavond toonden we ons ware gelaat", aldus de Sloveen.

Opvallend: Bij de Kerels geen spoor van Timothy Derijck. De ervaren verdediger speelde vorige week nog negentig minuten en behoorde initieel tot de wedstrijdselectie. "Timothy ondervindt al enkele dagen hinder aan de rug. We hebben hem nog laten testen, maar al heel snel bleek dat deze wedstrijd te vroeg kwam voor hem."