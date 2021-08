Bernd Hollerbach (STVV) luidt alarmbel na derde nederlaag op rij: "Zonder versterkingen wordt het moeilijk"

Bernd Hollerbach zag met lede ogen aan hoe STVV na de vroege tegentreffer tevergeefs op jacht ging naar de gelijkmaker. De Duitser luidde na afloop andermaal de alarmbel: dit STVV heeft versterking nodig. Zoniet wacht andermaal een lang en zwaar seizoen.

"Een wedstrijdanalyse: elke week hetzelfde", klonk het sarcastisch bij Hollerbach. "Een vroeg tegendoelpunt. Dan zat het ook niet mee met ons afgekeurd doelpunt en met de blessure van Steve De Ridder. We hebben veel gelopen, we hebben alles geprobeerd, maar het bleek niet goed genoeg om een doelpunt te scoren. In de slotfase zet je alles op alles en krijg je nog een tweede tegentreffer te verwerken. Dit is een bittere pil voor ons", gaf de Duitse T1 van STVV toe.

STVV herstelde na de rust het evenwicht, maar het ontbrak de Kanaries aan finesse en kwaliteit om het verschil te maken. "Ik zei het weken geleden al: zonder versterkingen zou het een zwaar seizoen worden, en dat blijkt nu ook."

Tekend was misschien wel de invalbeurt van Maximiliano Caufriez, die een halfuur moest depanneren als spits. "Ik had helaas geen spits, laat staan een offensieve optie, om in te brengen. Ik gokte op de kopbalsterkte van Maximiliano, maar het mocht niet zijn. De voorbije twee seizoenen waren al zwaar, en nu zijn we met Suzuki ook nog onze beste aanvaller kwijt", besluit Bernd Hollerbach, die het met STVV volgende week opneemt tegen Cercle Brugge.