De Laet scoort zijn eerste, maar moet ook het veld af: "Da's den Bram hé. Hij probeert me al jaren rood te geven"

Feestavondje op de Bosuil woensdag. Maar toch een kleine zure nasmaak bij Ritchie De Laet. De verdediger scoorde zijn eerste goal ooit voor Antwerp in de hoogste klasse, maar werd ook nog uitgesloten.

De Laet haalde zijn schouders op toen hem gevraagd werd naar die twee gele kaarten. "Pfff, da's den Bram hé", vewijzend naar ref Van Driessche. "Hij probeert me al jaren rood te geven. "Hij gaf geel voor lichte overtredingen. Die eerste trok al op niets. Ik kreeg een duw, speelde door en kreeg dan nog geel voor protest."

Maar goed, Antwerp won ruim en dat moest gevierd worden. "Wat een zotte match. Het eerste kwartier waren we nergens. Genk kon de bal constant voorzetten, maar nadien konden wij dreigen op corners en vrije trappen."

Mede dankzij de goal van De Laet staat Antwerp nu derde. "Mijn eerste voor Antwerp in de Belgische competitie. Die komt in mijn top drie. We kregen kritiek omdat ons spel niet zo goed was, maar zondag spelen we tegen Union misschien voor de leidersplaats. Zo slecht kan het toch niet zijn dan hé?"