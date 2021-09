Heer en meester in openingsfase, maar met lege handen terug naar Genk: "Enige ploeg die gevoetbald heeft"

Genk heeft woensdag nagelaten om samen met Club Brugge aan kop van de rangschikking te komen. De ploeg van John van den Brom zat meteen erg goed in de wedstrijd, maar botste op een efficiënt Antwerp.

"Tijdens de rust heb ik mijn jongens gezegd dat ons eerste halfuur het beste was wat ik dit seizoen heb gezien. We speelden gewoon geweldig en kwamen verdiend op voorsprong", aldus Van den Brom

Toch ging Genk met een 3-1 achterstand de pauze in. Vandevoordt zag er niet goed uit en Antwerp toonde zich hyperefficiënt. "Het is jammer dat we het zelf weer weggeven",zuchtte de Nederlandse T1 van Genk. "We waren niet meer zo gefocust en gedisciplineerd als in het begin van de wedstrijd. Daardoor brachten we Antwerp in de wedstrijd."

Zuur

Na de pauze bleef Genk op zoek naar een resultaat, maar een blunder van Lucumi deed het licht uit bij de bekerwinnaar. "Ook in de tweede helft zijn wij de enige ploeg die gevoetbald heeft. Deze wedstrijd hadden we gewoon niet mogen verliezen, maar we moeten het accepteren. Dit is zuur."