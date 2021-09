🎥 De supporters van Antwerp maakten er een helse avond van

Eindelijk terug een volle en een kolkende Bosuil voor de wedstrijd tegen Racing Genk gisterenavond in Antwerpen. De fans genoten van hun nieuwe tribune en de overwinning.

Eergisteren kwam het bericht dat Antwerp eindelijk terug voor een vol stadion kon spelen. De vergunningen van nieuwe tribune (tribune 4) was eindelijk in orde waardoor er geen loterij meer was voor wie aanwezig kon zijn.

Ondanks dat het een midweekwedstrijd was zat de nieuwe sfeertribune afgeladen vol en de laatste tickets voor de staanplaatsen gingen vliegensvlug de deur uit.

Voor velen was het zoeken naar hun plaats maar dit lieten ze niet aan hun hart komen. Ze maakten er een groot feest van mede dankzij de 4-2 overwinning waardoor dat Antwerp zijn derde overwinning op rij pakt in de Jupiler Pro League.