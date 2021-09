Genk-doelman Vandevoordt slaat mea culpa: "Ik had beter moeten doen"

Maarten Vandevoordt moest er woensdagavond vier uit zijn netten rapen en sloeg ook mea culpa. De doelman van Genk had niet zijn beste avond.

"Ik ga toch iets minder goed slapen", zuchtte hij achteraf. "Bij die vrije trap van Verstraete zette ik een stap naar links en daardoor kon ik niet meer bij de bal. Hij trapte hem goed, maar toch had ik beter moeten doen. Bij de derde goal was mijn zicht belemmerd waardoor ik de bal laat zag aankomen. Ik devieer het leer, maar Miyoshi kon er toch nog uit scoren. Die twee fases gaan we deze week zeker analyseren. Ik moet hieruit leren."

Genk kon aansluiting vinden bij Club Brugge, maar moet nu de focus bij Seraing leggen. "De drie punten zijn nodig. We speelden tegen Antwerp een uur goed voetbal, maar daarna was de scherpte wat weg. Dat had fatale gevolgen."