Union SG draait mooi mee bovenaan, Zulte Waregem heeft na de nederlaag tegen Cercle Brugge iets recht te zetten. Benieuwd wat dat gaat geven in het Dudenpark.

Félice Mazzu waakt voor onderschatting: "Morgen spelen we een belangrijke wedstrijd tegen een sterke tegenstander. Aan ons om dezelfde mentaliteit en attitude van de voorbije weken te tonen!"

In zijn selectie geen grote verrassingen, het leeuwendeel van de topspelers is fit en dus is iedereen er ook bij in de kern.

๐Ÿ“‘ ๐’๐ช๐ฎ๐š๐ ๐Ÿงข



Notre effectif pour notre rencontre de ce samedi vient d'être dévoilé ! pic.twitter.com/RfEXP467AS — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 17, 2021

Dury van zijn kant wil een reactie zien na de 2-4 tegen Cercle Brugge. "Het bewustzijn is het belangrijkste. Op training werd deze week duidelijk dat de jongens die niet op de afspraak waren tegen Cercle Brugge zich bewust waren van de uitschuiver."

Omar Govea werd naar de B-kern verwezen, topschutter Vossen is geschorst - Dury heeft een plan om dat op te vangen. Ook De Bock is nog buiten strijd.

Deze 2๏ธโƒฃ0๏ธโƒฃ namen maken deel uit van de selectie voor de partij tegen Union. ๐Ÿ‘Š#USGZWA pic.twitter.com/pLRcFsAywB — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) September 17, 2021

