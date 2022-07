Volg Westerlo-Cercle Brugge vanavond live vanaf 21u00

Na vijf lange jaren in de Challenger Pro League is Westerlo, ambitieuzer dan ooit, terug in de Jupiler Pro League. Beginnen doen de mannen van Jonas De Roeck met een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. De Vereniging was onder Dominik Thalhammer een van de ontdekkingen vorig seizoen.

Na vijf jaar in het vagevuur van de Challenger Pro League is Westerlo eindelijk terug in de Jupiler Pro League. Coach Jonas De Roeck kon grotendeels voortbouwen op de fundamenten van vorig seizoen. Voor de opener tegen Cercle Brugge kan Westerlo op volle sterkte aantreden. Cercle Brugge ontpopte zich onder Dominik Thalhammer als een van de ontdekkingen in onze competitie. De Vereniging wil die lijn dit seizoen vanaf speeldag 1 doortrekken. Thalhammer kan zondag in het Kuipje geen beroep doen op het geblesseerde duo Sousa-Kehrer. De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Wesli De Cremer. Gokje wagen? Check zeker betFIRST voor de meest interessante odds!