Volg straks live: OH Leuven en STVV gaan de strijd aan voor play off 2

Om 18u15 kijken OH Leuven en STVV elkaar in de ogen voor een zeer interessant duel met het oog op play off 2.

STVV staat namelijk op de achtste plaats in het klassement. De kloof met nummers 5 en 6 (Standard en Club Brugge) lijkt te groot te zijn waardoor het vooral zaak wordt om de concurrentie achter zich af te houden.

Eén van die concurrenten is Oud-Heverlee Leuven dat de voorbije twee speeldagen de kans kreeg om over STVV te springen maar met een 1/6 tegen Union en Eupen even veel punten sprokkelde als STVV de voorbije weken.

En dus staat OHL op plaats 9 met slechts één puntje minder dan STVV en Westerlo. Cercle Brugge staat dan weer op gelijke hoogte met OHL maar ook Anderlecht en Charleroi volgen niet zo gek ver... Kortom, de strijd vor play off 2 is in volle gang en punten pakken is een must. "We staat op 1 punt van ons doel. Het is belangrijk om tegen een rechtstreekse concurrent punten te pakken", klinkt het ook bij OHL-coach Marc Brys.

Verstevigen we morgen onze uitreputatie met een overwinning in Leuven? 🤔 pic.twitter.com/THkbElia1e — STVV (@stvv) January 27, 2023