LIVE: KV Mechelen gaat na gemiste kans in Genk voor derde thuiszege op rij, maar Hasi is op zijn hoede voor OHL

Na die gemiste kans in Genk wil KV Mechelen deze keer wél met de punten aan de haal gaan. OHL start het weekend uiteraard ook met de betrachting om de sprong naar de linkerkolom te maken.

Malinwa dicteerde vorige week op het veld van de leider de wet, maar bleef achter met een onverdiende nederlaag. Niet simpel om die knop zomaar om te draaien. "Na Genk zaten we met gemengde gevoelens: trots vanwege het gebrachte voetbal, ontgoocheld vanwege het resultaat. We maken wel progressie in ons voetbal en beheersen steeds beter het wedstrijdplan", wil Hasi vooral het positieve onthouden.

Er zijn wel lessen te trekken voor Mechelen. "We hebben benadrukt dat bij onze 14 tegentreffers dit seizoen weinig doelpunten zitten die voortkomen uit het veldspel. Er zitten individuele fouten en stilstaande fases bij. Op dat vlak moeten we het beter doen. Ik vind het wel positief dat we veel kansen creëren. Als we onze fouten kunnen reduceren, gaan we meer punten pakken. Zo weinig mogelijk fouten maken is de boodschap."

Hasi looft transfers OHL

Dat zal Hasi zijn spelers dus ook inpeperen voor het bezoek van Leuven, dat evenveel punten telt dan KVM. "Ik vind dat OHL goede spelers heeft aangetrokken en kwalitatief een betere ploeg heeft dan vorig seizoen. Het heeft wel al vaak gelijkgespeeld. N'Dri kan een tegenstander pijn doen, Maziz en Maertens lopen intelligent tussen de lijnen. Banzuzi en Verstraete recupereren veel ballen, maar kunnen ook voetballen."

De trainer van KV Mechelen is dus erg op zijn hoede. "We moeten niet denken dat het een gemakkelijke match gaat worden." Langs Leuvense zijde is na een 1 op 9 ook de nood aanwezig om opnieuw met een driepunter aan te knopen. Zeker met het bezoek van Antwerp aan Den Dreef dat vlak na de interlandbreak op het programma staat.

Een gehavend KV Mechelen

U kon eerder bij ons al lezen hoe het staat met de blessurezorgen bij het gehavende KV Mechelen. De Leuvenaars missen enkel Tsoungui en Pletinckx. Volg KV Mechelen - OH Leuven om 16u LIVE bij VOETBALKRANT.COM!