LIVE: Onthulling van vader-zoon rivaliteit op het voetbalveld: Delorge-dynastie in de spotlights

KAA Gent verloor op donderdag in de Conference League met 4-2 tegen Chelsea. In de competitie kunnen ze dat tegen STVV opnieuw rechtzetten en zo wat dichter naderen bij KRC Genk.

KRC Genk verloor op zaterdag in Kortrijk en dus kunnen De Buffalo's naderen tot op drie punten in de stand. Dan moeten ze op zondagavond wel voorbij STVV raken.

Voor Gent een ideaal moment om er nog eens vol voor te gaan, want na zondag is er een nieuwe interlandbreak voor de Belgische teams en komen de Rode Duivels nog een keertje in actie.

STVV van zijn kant is na een moeilijk seizoensbegin bezig aan een reeks van zes wedstrijden zonder nederlaag. Die reeks willen ze dan ook graag verder zetten tegen Gent.

Familieduel Delorge

Het wordt ook een beetje een familieduel. Het Sint-Truiden van Peter Delorge tegen het Gent van zoonlief Mathias Delorge. Die laatste gaf deze week in een interview nog aan dat hij het rugnummer van zijn vader de eerste twee jaar niet wilde.

"Ik was al genoeg met hem vergeleken", klonk het onder meer. Aan Delorge Junior om ook op Stayen te gaan knallen.