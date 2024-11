LIVE: Gent en Standard op zoek naar een goed gevoel richting interlandbreak: "Dan is er opnieuw druk"

KAA Gent en Standard de Liège gaan op zondag op zoek naar een nieuwe driepunter. Eentje waarmee ze voor een leuke interlandbreak kunnen zorgen. "Druk is er altijd", klinkt het bij beide ploegen.

KAA Gent heeft donderdag al een beetje vertrouwen kunnen tanken door Europees te winnen van Omonia Nicosia. De Buffalo's hebben zo 6 op 9 in de Conference League en lijken klaar om Europees te overwinteren.

"Goed tegen de druk? Als we zondag verliezen tegen Standard, dan is er opnieuw druk. Ach, we willen gewoon elke wedstrijd zo goed mogelijk afwerken. Standard is een goede ploeg, dus we zullen alles moeten geven", aldus goalgetter Omri Gandelman.

"We gaan voor de overwinning. Dan kunnen we de interlandbreak in met een goed gevoel", aldus nog de Israëliër. Daarin bijgetreden door zijn coach Wouter Vrancken, voor wie elke wedstrijd er eentje is van 'een beetje moeten'.

Belangrijk duel voor beide ploegen

Voor beide ploegen staat er nochtans wel wat op het spel. De Buffalo's kunnen met een overwinning onder meer over KV Mechelen springen naar een steviger plekje in de top-6.

Standard staat echter op amper een puntje van Gent en kan dus eigenlijk hetzelfde doen. Alles staat sowieso op een zakdoekje tussen de plaatsen 4 en 15, dus is er nog veel mogelijk.