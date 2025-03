LIVE Cercle Brugge-Antwerp: Geen Janssen, Odoi en Praet bij The Great Old

Cercle Brugge ontvangt thuis Antwerp voor zijn voorlaatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie. Kan de Vereniging een grote stap zetten richting behoud of wipt Antwerp voorlopig over Anderlecht in de stand?

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion

Discussieer live mee! Lees 18 reacties... Cercle Brugge: Lucas Perrin - Ibrahim Diakite - Lawrence Agyekum - Erick - Alan Minda - Gary Magnée - Abu Francis - Maxime Delanghe - Hannes Van der Bruggen - Thibo Somers - Christiaan Ravych

Bank: Beni Christophe Mpanzu - Warleson - Edgaras Utkus - Malamine Efekele - Felipe Augusto - Paris Brunner - Senna Miangue - Bruninho - Emmanuel Kakou



Antwerp: Kadan Young - Kobe Corbanie - Jairo Riedewald - Olivier Deman - Gyrano Kerk - Tjaronn Chery - Mauricio Benítez - Toby Alderweireld - Mohamed Bayo - Zeno Van Den Bosch - Senne Lammens

Bank: Youssef Hamdaoui - Mahamadou Doumbia - Rosen Bozhinov - Milan Smits - Semm Renders - Orseer Achihi - Andreas Verstraeten - Niels Devalckeneer - Gabriel David

Foto: © photonews Cercle Brugge ontvangt thuis Antwerp voor zijn voorlaatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie. Kan de Vereniging een grote stap zetten richting behoud of wipt Antwerp voorlopig over Anderlecht in de stand? In de Belgische competitie focust Cercle Brugge zich vooral op het vermijden van de play-downs, waar het nu één puntje boven staat. Met thuiswedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge en een uitwedstrijd op Anderlecht wordt het niet makkelijk. Donderdag speelt Cercle ook nog heenwedstrijd van de achtste finale van de Conference League tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok. Het wordt dus afwachten hoe coach Feldhofer dat zal aanpakken met zijn ploeg. Cercle heeft wel nog eens een overwinning nodig, de laatste dateert al van 18 januari op het veld van Dender. In zijn laatste vijf wedstrijden speelde Cercle ook vier keer 1-1 gelijk. Meer dan twee goals maken deed Cercle in de competitie al niet meer sinds 1 december. Goede uitreputatie van Antwerp op Cercle Antwerp wil nog meestrijden voor Europese tickets en moet in het spoor van Union en Anderlecht proberen te blijven. Winnen op Cercle zou deugd doen, de laatste uitzege van Antwerp dateert al van eind december tegen Dender. Op het veld van Cercle doet Antwerp het de voorbije tijd goed, het won de laatste vier uitwedstrijden op Jan Breydel tegen Cercle. De Vereniging kon maar één van zijn zeven laatste thuiswedstrijden in de hoogste klasse winnen tegen Antwerp.

Vergelijking Cercle Brugge - Antwerp

Positie

12 5

Punten

31 44

Gewonnen

7 12

Verloren

10 7

Gescoorde doelpunten

28 46

Doelpunten tegen

38 31

Gele kaarten

45 58

Rode kaarten

4 2

Onderlinge duels gewonnen