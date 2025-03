LIVE Cercle Brugge-Antwerp: Zet Cercle grote stap naar behoud of steekt Antwerp daar stokje voor?

Cercle Brugge ontvangt thuis Antwerp voor zijn voorlaatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie. Kan de Vereniging een grote stap zetten richting behoud of wipt Antwerp voorlopig over Anderlecht in de stand?

In de Belgische competitie focust Cercle Brugge zich vooral op het vermijden van de play-downs, waar het nu één puntje boven staat. Met thuiswedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge en een uitwedstrijd op Anderlecht wordt het niet makkelijk. Donderdag speelt Cercle ook nog heenwedstrijd van de achtste finale van de Conference League tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok. Het wordt dus afwachten hoe coach Feldhofer dat zal aanpakken met zijn ploeg. Cercle heeft wel nog eens een overwinning nodig, de laatste dateert al van 18 januari op het veld van Dender. In zijn laatste vijf wedstrijden speelde Cercle ook vier keer 1-1 gelijk. Meer dan twee goals maken deed Cercle in de competitie al niet meer sinds 1 december. Goede uitreputatie van Antwerp op Cercle Antwerp wil nog meestrijden voor Europese tickets en moet in het spoor van Union en Anderlecht proberen te blijven. Winnen op Cercle zou deugd doen, de laatste uitzege van Antwerp dateert al van eind december tegen Dender. Op het veld van Cercle doet Antwerp het de voorbije tijd goed, het won de laatste vier uitwedstrijden op Jan Breydel tegen Cercle. De Vereniging kon maar één van zijn zeven laatste thuiswedstrijden in de hoogste klasse winnen tegen Antwerp.