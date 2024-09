LIVE: Alles te herdoen in Gent - Antwerp, rusten!

73

Wie breekt de ban in de Planet Group Arena? Het kan nog steeds beide kanten uit!



70

Tijdens de drankpauze ook een drievoudige wissel bij Gent overigens. Dean moet voorin voor het verschil gaan zorgen.



70

We zijn uitgedronken. Nog een dikke twintig minuten. Meteen Surdez met een kans, maar knullig geschoten.



68

Bataille aan de ene kant, Gandelman en Surdez aan de andere kant. Het blijft snel over en weer gaan. Hoog tijd om nog eens iets te drinken.



65

Roef en Watanabe met een gigantisch misverstand en zo een domme owngoal. Gelukkig voor de Buffalo's was er even daarvoor handspel van een Antwerpspeler.



63

Fadiga probeert het meteen richting Gudjohnsen na een goede actie van Gambor, maar Lammens zit tussen zijn voorzet.



60

Uur ver, we durven niet zeggen wie de match hier definitief in handen gaat nemen.



57

Gele kaart voor Ayrton Costa





57

De pedalen verliezen is nu stilaan het geval. De ref heeft het niet meer onder controle, ook Costa op de bon.



55

En nu lepelt Gudjohnsen de bal over de kooi van Lammens. De fans zijn niet helemaal tevreden.



52

Beroerde Van Den Bosch de bal met de hand in het wegwerken? Dan krijgen we een nieuwe elfmeter. Even overwerk voor de VAR.



52



Andri Gudjohnsen mist penalty





51



Penalty voor KAA Gent

Gudjohnsen trapt, Lammens pakt!



51

De VAR bekijkt het even, maar komt niet tussen. Gudjohnsen staat klaar voor de 2-1!



50

Fadiga glipt erdoorheen, Costa legt hem tegen de grond en dus een elfmeter.



49

Gele kaart voor Jordan Torunarigha

Ook Torunarigha op de bon!



48

Gele kaart voor Denis Odoi





48

Odoi meteen op de bon voor een fout op Roef!



46

Jordan Torunarigha

Stefan Mitrovic





46

De bal rolt opnieuw. Torunarigha gaat eraf bij Gent - hij had natuurlijk al geel.



45+20

En zo gaan we rusten met een 1-1 gelijkspel!



45+5

Surdez omspeelt op de counter Lammens, maar er is nog een verdediger gevolgd om voor de lijn te keren. Pittige match, want aan de overkant alweer een schotje van Ondrejka.



45+3

Actie van Fadiga, maar het schot gaat over.



45+1

Een vrije trap schiet door, Brown staat alleen voor doel maar vindt het zijnet.



45

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



44

Delorge met een ziekenhuispass, maar hij komt er mee weg omdat Kerk slecht voorzet.



41

Neen, het doelpunt telt niet! Buitenspel klaarblijkelijk!



41

De VAR moet nu toch nog even wat gaan controleren. Telt het doelpunt?



40

Plots is Kerk er doorheen. De bal gaat via Roef tergend traag in doel: 1-2!



38

Gudjohnsen zit er tussen, de bal lijkt op de hand van Costa te gaan in het verdedigen. De VAR lijkt niet te gaan kijken ...



35

Goede actie op links bij Gent De voorzet van Brown is onvoldoende, Lammens pikt op.



33

Gele kaart voor Sven Kums





32

Gent was even ingedommeld, maar zal nu dus opnieuw moeten gaan opstaan. De pass van Kums was niet goed genoeg, even later gaat hij op de bon.



30



Doelpunt van Tjaronn Chery (Denis Odoi)





30

Daar is dan toch de 1-1. Balverlies van Gent op de eigen helft en het gaat plots snel via Doumbia en Chery, die voorbij Roef schuift!



28

Echt geïnspireerd heeft de drankpauze voorlopig niet.



25

Drankpauze is voorbij!



23

Het is warm en dus gaan we even drinken halfweg de eerste helft.



20

Aan de overkant eerst Doumbia in het blok en dan Chery in de handen van Roef.



17

Doelpunt van het jaar? Sven Kums haalt de trekker over en die gaat perfect in de winkelhaak.



16



Doelpunt van Sven Kums (Jordan Torunarigha)





16

Delorge trapt even de scheidsrechter aan. Een klein oponthoud.



13

Op de counter plots een héél grote kans voor Gandelman! Helemaal alleen op Lammens af, maar die kan de chip met zijn hand voorkomen!



11

Delorge tot twee keer toe op de stropdas van Fadiga. Die komt met een goede actie, maar de aflegger wordt door The Great Old gekeerd.



9

En nu de voorzet van Kerk. Janssen kan erbij, maar het wordt een oprapertje voor Roef.



7

Bataille met veel ruimte op rechts. De voorzet is goed, maar de afwerking lijkt nergens naar.



4

"Elk weekend weer, op de eerste rij", was de boodschap van de fans overigens.



2

Na een lang uitgesponnen aanval Chery uit de draai, maar in corner geblokt.



1

De bal rolt. Antwerp trapt af.



1

KAA Gent - Antwerp: 0-0





15:51

Er is een tifo op komst bij de Buffalo's!