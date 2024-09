LIVE: Pittige kraker op het programma, Antwerp-coach roept om versterking

KAA Gent heeft weliswaar nog een wedstrijd tegen Cercle Brugge in te halen, maar voorlopig staan ze naast Royal Antwerp FC met zes punten in de buik van het klassement. Hoog tijd voor beide ploegen om daar verandering in te brengen?

Met een overwinning zouden zowel Gent als Antwerp meteen in de subtop terechtkomen, maar met een verliespartij zouden ze plots nog wat dieper wegzakken in het moeras dat de Jupiler Pro League kan zijn. En dus is het alle hens aan dek voor beide ploegen. Wouter Vrancken hoopt dat zijn team na de zeges tegen Westerlo én Partizan Belgrado kan verder gaan op de ingeslagen weg. © photonews "Ik hou niet van de term referentiematch. We waren goed tegen Westerlo, maar Antwerp kreeg eigenlijk ook niet altijd wat het verdiende", gaf hij vooraf aan op de persconferentie. Versterkingen nodig bij Antwerp? Jonas De Roeck van Antwerp vroeg dan weer openlijk om versterkingen in de laatste week van de zomermercato. "Om mee te spelen en een heel seizoen competitief te zijn, moet er versterking bij komen." Aan beide oefenmeesters om met een plan te komen om de laatste week op de transfermarkt en tevens interlandbreak in te zetten met een deugddoende extra overwinning.