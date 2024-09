LIVE: Antwerp op dubbele voorsprong tegen tienkoppig Union!

Antwerp neemt het zondagmiddag thuis op tegen Union SG. De Brusselaars zien een belangrijke pion terugkeren, terwijl Dennis Praet zijn eerste minuten kan maken als Antwerp-speler.

Op speeldag zeven zullen Union SG en Antwerp elkaar in de ogen kijken. Het is de eerste keer dat beide ploegen weer met elkaar op het veld staan na de bekerfinale van afgelopen seizoen.

Toen kon Union met 1-0 winnen na een doelpunt van Machida. Antwerp kon overigens in de laatste zes wedstrijden tegen de Brusselaars geen enkele keer winnen.

Beide clubs begonnen niet denderend aan het seizoen en kunnen de punten zeker gebruiken. Union staat voorlopig op de 9e plaats en Antwerp moet het met een 11e plek doen.

Bij Union kwam coach Sébastien Pocognoli deze week met het nieuws dat Christian Burgess terugkomt uit blessure. Hij trainde goed mee en speelde tijdens de interlandbreak ook mee in een oefenwedstrijd. Of het als basisspeler of invaller wordt, blijft nog afwachten.

Ross Sykes en Henok Teklab zijn wel nog steeds out. Bij Antwerp kan aanwinst Dennis Praet zijn eerste minuten maken voor The Great Old, wel als invaller want starten zal hij niet doen. Met Michel-Ange Balikwisha nemen ze geen risico's, hij is nog steeds out.