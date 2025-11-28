Datum: 28/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
Stadion: Achter de Kazerne

KVM kon de heenronde afsluiten op een knappe 5e plek en wil thuis tegen Standard bevestiging van de zege in Genk. Die dient er te komen met Salifou in plaats van de geschorste Hammar. De door blessures geplaagde Rouches staan 10e en zouden moeten oprukken. Hautekiet en Nielsen zijn mee aan zet.

Kevin Vanbuggenhout
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
43
 Op een voorzet vanaf links is de afvallende bal voor Karamoko. De Fransman trapt van in de grote rechthoek naast. Dit kunnen we als een kansje bestempelen.
40
 Na balverlies bij Standard lijkt er even iets mogelijk voor Mechelen. Van Brederode loopt zich echter vast.
37
 Deze wedstrijd verdient geen schoonheidsprijs. Standard vangt Mechelen op en dit lukt zonder veel problemen. Het tempo ligt te laag bij KV en er is ook te weinig beweging zonder bal. Ook de bezoekers hebben nog niet echt kunnen dreigen.
33
 Mehssatou wordt met een lage voorzet bereikt aan de tweede paal en schiet vanuit een scherpe hoek in het zijnet.
31
 Vervangen Daan Dierckx
Ingevallen Dennis Ayensa
De vervanger van Dierckx is opvallend genoeg aanvaller Eckert. Stuurt Euvrard tactisch bij?
29
 Een zoveelste geblesseerde lijkt een feit bij Standard: Dierckx is uitgevallen. Dat wordt een noodzakelijke vervanging.
25
 Lauberbach kopt een voorzet van Koudou van vrij ver naast. We mogen hopen dat we toch nog wel wat gevaarlijkere fases te zien krijgen.
24
 KV Mechelen laat nog eens een bal in de box noteren. De lage voorzet van Servais, één van de beteren op het veld, bereikt echter geen ploegmaat.
20
 Het is vooral wat aftasten voor beide ploegen, met de jongste minuten nu weer Standard dat wat vaker de bal heeft.
16
 Aan de overzijde legt El Hankouri aan vanuit de tweede lijn. Het is een stevige knal, maar wel centraal op doel. Miras heeft er toch wat moeite mee en pakt pas in twee tijden klemvast.
15
 Raman ziet dat Epolo uit zijn doel is en moet teruglopen. De gelegenheidskapitein van KV schiet dan maar: een opportunistische poging die ruim voorlangs gaat.
13
 Mechelen heeft nu echt wel al een tijdje het balbezit. Dat is zeker geen spelbeeld dat ze hier Achter de Kazerne in elke thuismatch zien.
9
 De verdedigers van Mechelen spelen rustig de bal rond. Dat gaat prima. Als ze de aanvallers in stelling willen brengen, verloopt dat logischerwijs al wat moeilijker.
5
 Standard levert slordig in. Het schot van Lauberbach wordt wel voldoende afgeblokt en zo kan Epolo simpel oprapen.
4
KV Mechelen - Standard

1
 De aftrap moest even over gedaan worden, maar we zijn nu effectief vertrokken hier in Mechelen.
1
 KV Mechelen - Standard: 0-0

20:33
 Hartelijk welkom Achter de Kazerne voor de eerste wedstrijd uit de terugronde. Trekt KV Mechelen de positieve lijn door of kan Standard toch de weg naar boven eens inzetten? We komen het gauw samen met u te weten.

Vooraf
KVM kon de heenronde afsluiten op een knappe 5e plek en wil thuis tegen Standard bevestiging van de zege in Genk. Die dient er te komen met Salifou in plaats van de geschorste Hammar. De door blessures geplaagde Rouches staan 10e en zouden moeten oprukken. Hautekiet en Nielsen zijn mee aan zet.


KV Mechelen (KV Mechelen - Standard)
KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Ian Struyf - Therence Koudou - Mathis Servais - Dikeni Salifou - Jose Marsa - Myron van Brederode - Lion Lauberbach - Benito Raman
Bank: Gora Diouf - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Kerim Mrabti - Lovro Golic - Moncef Zekri - Axel Willockx - Bill Antonio - Massimo Decoene

Standard (KV Mechelen - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Daan Dierckx - Ibe Hautekiet - Josué Homawoo - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Ibrahim Karamoko - Casper Nielsen - Thomas Henry - Mohamed El Hankouri
Bank: Hakim Sahabo - Dennis Ayensa - Leandre Kuavita - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Matteo Godfroid - Steeven Assengue - Timothée NKada

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.96  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
St. Jago Tommy 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Konaté Mory 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 29/30 (96.7%)
Struyf Ian  
Koudou Therence 6.59  
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Servais Mathis 6.85  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
Salifou Dikeni 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 19/19 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Marsa Jose 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
van Brederode Myron 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Lauberbach Lion 6.39  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Raman Benito 6.83  
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Bank
Diouf Gora  
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Mrabti Kerim  
Golic Lovro  
Zekri Moncef  
Willockx Axel  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 6.71  
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Lawrence Henry 6.99  
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Dierckx Daan 6.78  
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Hautekiet Ibe 6.77  
  • Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Homawoo Josué 6.96  
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Mohr Tobias 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Mehssatou Nayel 7.12  
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Karamoko Ibrahim 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
Nielsen Casper 6.74  
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Henry Thomas  
El Hankouri Mohamed 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Sahabo Hakim  
Ayensa Dennis 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
Kuavita Leandre  
Pirard Lucas  
Calut Alexandro  
Godfroid Matteo  
Assengue Steeven  
NKada Timothée  

Vooraf

LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?
Foto: © photonews

KV Mechelen leeft toch wat op een roze wolk na de zege in Genk en Standard leeft eerder met twijfels toe naar de volgende speeldag. Voor aanvang van hun onderling duel hebben de Kakkers en de Rouches iets gemeen: ze moeten belangrijke afwezigheden opvangen.

Bij KV Mechelen ontbreekt aanvoerder Fredrik Hammar wegens schorsing. Dat is een aderlating voor KV, maar Vanderbiest wil het niet dramatiseren. "Fredrik is belangrijk tot op zekere hoogte, bij balverlies, om de ploeg op sleeptouw te nemen en om drive te brengen. Daar neemt hij veel initiatief en verantwoordelijkheid in. Met zijn manier van spelen weet je dat je hem één of twee keer per seizoen kwijt kunt zijn." 

Vanderbiest hoopt het te kunnen oplossen. "Hammar brengt leiderschap, discipline en coaching. We missen hem nu in een thuiswedstrijd en hebben een kern van 25 man om zoiets op te vangen. In het verleden heeft Kerim Mrabti ook als nummer zes gespeeld." Het kan dus een optie zijn om Mrabti aan de aftrap te brengen, maar Vanderbiest kan ook kiezen voor een pure defensieve middenvelder als Salifou.

Vanderbiest beschouwt Standard als een gewond dier

De Rouches zakken met een magere 1 op 6 naar Mechelen af. "Het draait niet zoals het zou moeten bij Standard. Dat is altijd gevaarlijk. Een gewond dier kan eigenaardig uit de hoek komen. Je zou verwachten dat we meer de bal zullen hebben. Je kunt ook zeggen: daarmee doe je Standard misschien tekort, want het blijft een gevaarlijke ploeg met een degelijk tot goeie kern."

Vanderbiest weet dat er ook bij Standard wel wat afwezigen zijn. "Als we de pers mogen geloven, ontbreekt er wel wat aanvallend geweld. Dat kan leiden tot een verandering van systeem. De coach is ook gewend om met een driemansverdediging te spelen en heeft dat bij Standard nog niet gedaan. We zijn altijd voorbereid op twee of drie scenario's." 

Zekri en Nielsen opnieuw beschikbaar

Bij KV is wel Moncef Zekri terug van zijn interlandverplichtingen. De linkerwingback is twee kilo kwijtgespeeld, Vanderbiest knipoogde dat hij op het WK voor U17 dan 'toch wat gewerkt moest hebben'. Bates, Bolingoli, Fossey, Abid, Saïd en de geschorste Ilaimaharitra ontbreken bij Standard. Nielsen is wel weer beschikbaar. Volg KV Mechelen - Standard LIVE om 20u45 bij VOETBALKRANT.COM!

