KV Mechelen leeft toch wat op een roze wolk na de zege in Genk en Standard leeft eerder met twijfels toe naar de volgende speeldag. Voor aanvang van hun onderling duel hebben de Kakkers en de Rouches iets gemeen: ze moeten belangrijke afwezigheden opvangen.

Bij KV Mechelen ontbreekt aanvoerder Fredrik Hammar wegens schorsing. Dat is een aderlating voor KV, maar Vanderbiest wil het niet dramatiseren. "Fredrik is belangrijk tot op zekere hoogte, bij balverlies, om de ploeg op sleeptouw te nemen en om drive te brengen. Daar neemt hij veel initiatief en verantwoordelijkheid in. Met zijn manier van spelen weet je dat je hem één of twee keer per seizoen kwijt kunt zijn."

Vanderbiest hoopt het te kunnen oplossen. "Hammar brengt leiderschap, discipline en coaching. We missen hem nu in een thuiswedstrijd en hebben een kern van 25 man om zoiets op te vangen. In het verleden heeft Kerim Mrabti ook als nummer zes gespeeld." Het kan dus een optie zijn om Mrabti aan de aftrap te brengen, maar Vanderbiest kan ook kiezen voor een pure defensieve middenvelder als Salifou.

Vanderbiest beschouwt Standard als een gewond dier

De Rouches zakken met een magere 1 op 6 naar Mechelen af. "Het draait niet zoals het zou moeten bij Standard. Dat is altijd gevaarlijk. Een gewond dier kan eigenaardig uit de hoek komen. Je zou verwachten dat we meer de bal zullen hebben. Je kunt ook zeggen: daarmee doe je Standard misschien tekort, want het blijft een gevaarlijke ploeg met een degelijk tot goeie kern."

Vanderbiest weet dat er ook bij Standard wel wat afwezigen zijn. "Als we de pers mogen geloven, ontbreekt er wel wat aanvallend geweld. Dat kan leiden tot een verandering van systeem. De coach is ook gewend om met een driemansverdediging te spelen en heeft dat bij Standard nog niet gedaan. We zijn altijd voorbereid op twee of drie scenario's."

Zekri en Nielsen opnieuw beschikbaar

Bij KV is wel Moncef Zekri terug van zijn interlandverplichtingen. De linkerwingback is twee kilo kwijtgespeeld, Vanderbiest knipoogde dat hij op het WK voor U17 dan 'toch wat gewerkt moest hebben'. Bates, Bolingoli, Fossey, Abid, Saïd en de geschorste Ilaimaharitra ontbreken bij Standard. Nielsen is wel weer beschikbaar. Volg KV Mechelen - Standard LIVE om 20u45 bij VOETBALKRANT.COM!