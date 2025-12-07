Datum: 07/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
Stadion: Achter de Kazerne

KV Mechelen wil graag revanche nemen voor de bekeruitschakeling tegen Charleroi. In vergelijking met de vorige competitiematch rekent KV op Hammar en Mrabti. Rik De Mil kan achteraan Ousou opnieuw opstellen. De winnaar van dit onderlinge duel springt in of zet een stap naar de top 6.

58
 De kansen zijn nog altijd schaars in deze partij. De Mechelse voorsprong staat nog op het bord, maar het kan wel nog een nerveuze bedoening worden.
54
 Blok van Salifou
Een dekkingsfout bij KV aan de tweede paal, maar Salifou pakt nog uit met een belangrijk blok. De defensieve middenvelder krijgt er vleugels van en wil meteen de tegenaanval lanceren. Dit is echter iets te hoog gegrepen.
52
 Van Brederode met een verraderlijke hoekschop. Koné moet zijn vuisten tegen de inswinger zetten, geen enkele doelman wil natuurlijk een olympisch doelpunt slikken.
49
 Een kopbal van Scheidler belandt op het dak van het doel.
46
 Vervangen Parfait Guiagon
Ingevallen Filip Szymczak
46
 Vervangen Antoine Bernier
Ingevallen Mehdi Boukamir
46
 De tweede helft is begonnen, met twee vervangingen bij Charleroi.


Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
43
 Servais claimt handspel nadat hij afdrukt. Gaat de VAR hier naar kijken?
39
 Opnieuw enkele behoorlijke aanvallen van KVM. Bij Charleroi lopen ze het op het laatste moment nog net dicht.
35
  Gele kaart voor Kerim Mrabti
31
 Mooie aanval van Mechelen. Een Charleroi-verdediger kan het schot van Mrabti nog net in hoekschop deviëren. De Zweed lijkt zich ook bezeerd te hebben.
29
  Gele kaart voor Ian Truyf
29
  Gele kaart voor Ian Struyf
28
 Malinwa heeft in deze wedstrijd al veel meer gevaar gecreëerd dan in de vorige twee matchen samen. Hier kunnen de supporters deze keer niet over klagen.
24
 Hammar kopt van dichtbij een hoekschop over. KV Mechelen is zeker de gevaarlijkste ploeg tot dusver.
21
 KV Mechelen komt bij een vrije trap voor Charleroi een mannetje tekort in de tweede zone. Guiagon kan in de hieropvolgende fase niet helemaal profiteren.
17
 Lauberbach schiet laag in de armen van Koné. Eerst claimde Mrabti een fout van een verdediger aan de rand van de rechthoek.
15

Goal 		Doelpunt van Therence Koudou
Een lage voorzet schiet door tot bij de tweede paal en daar is Charleroi Koudou uit het oog verloren. De rechtsachter plaatst de 1-0 mooi tegen de netten.
12
 Opnieuw wat meer pressing van KV. De te zwakke trap van Salifou belandt wel in de armen van Koné.
9
 KV Mechelen zet even wat meer druk en dat ziet de thuisaanhang toch graag.
5
 Pflücke wordt op rechts gezocht, maar Miras is op tijd zijn doel uit en trapt buiten.
1
 De wedstrijd is begonnen in een wat vreemde sfeer. De harde kern van KVM heeft aangekondigd de eerste twaalf minuten te zwijgen en Charleroi-fans houden een gedeeltelijke boycot.
1
 KV Mechelen - Charleroi: 0-0

Vooraf
KV Mechelen wil graag revanche nemen voor de bekeruitschakeling tegen Charleroi. In vergelijking met de vorige competitiematch rekent KV op Hammar en Mrabti. Rik De Mil kan achteraan Ousou opnieuw opstellen. De winnaar van dit onderlinge duel springt in of zet een stap naar de top 6.
KV Mechelen (KV Mechelen - Charleroi)
KV Mechelen: Nacho Miras - Therence Koudou - Mory Konaté - Tommy St. Jago - Ian Struyf - Dikeni Salifou - Fredrik Hammar - Kerim Mrabti - Mathis Servais - Myron van Brederode - Lion Lauberbach
Bank: Gora Diouf - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Halil Ozdemir - Moncef Zekri - Bill Antonio - Massimo Decoene

Charleroi (KV Mechelen - Charleroi)
Charleroi: Mohamed Kone - Lewin Blum - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Yacine Titraoui - Etienne Camara - Antoine Bernier - Parfait Guiagon - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler
Bank: Isaac Mbenza - Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Martin Delavallee - Amine Boukamir
🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
Koudou Therence 8.1  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Konaté Mory 7.5  
  • Nauwkeurige passes: 33/34 (97.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
St. Jago Tommy 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
Struyf Ian  
Salifou Dikeni 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Hammar Fredrik 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Mrabti Kerim A   7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Servais Mathis 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
van Brederode Myron 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Lauberbach Lion 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Bank
Diouf Gora  
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian   6.7  
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ozdemir Halil  
Zekri Moncef  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 6.4  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/16 (31.3%)
Blum Lewin 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Ousou Aiham 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 20/20 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Keita Cheick 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Nzita Mardochee 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Titraoui Yacine 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Camara Etienne 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
Bernier Antoine 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
Guiagon Parfait 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Pflücke Patrick 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Scheidler Aurélien 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Mbenza Isaac  
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip 6.1  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi 6.3  
Khalifi Yassine  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  

Vooraf

Het kan snel verkeren, weten ze bij KV Mechelen. De Maneblussers staan nog in de top vijf, maar de stemming is toch al helemaal anders in vergelijking met een paar wedstrijden geleden.

Op 23 november ging Mechelen winnen op het veld van RC Genk: dat leek een bevestiging van het knappe seizoen waar KV cijfermatig aan bezig was. Van die euforie schiet nog weinig over, want sindsdien heeft Malinwa amper nog een kans bij elkaar gevoetbald. In de competitie werd ondertussen verloren van Standard en in de beker van Charleroi.

"Twee wedstrijden geleden was alles rozengeur en maneschijn en nu zijn er bij vele jongens donkere wolken in het hoofd. We gaan heel snel moeten opstaan", verklaarde KVM-trainer Fred Vanderbiest na de bekeruitschakeling. Moest het dit weekend tot een derde nederlaag op rij komen, zou dit plots de grootste vormdip zijn dit seizoen.

Mechelen heeft meer creativiteit nodig

Zijn ploeg krijgt wel meteen de kans om revanche te nemen tegen Charleroi. Zondagmiddag staat het tweede deel van het tweeluik tussen deze teams op het programma. Bij Mechelen zullen ze vooral de daling in creativiteit uit de meest recente matchen willen keren, wat dan ook zou moeten helpen om een resultaat te boeken.

Voor Charleroi is de kwalificatie in de beker dan weer een opsteker in een wisselvallig seizoen. Rik De Mil zal hopen dat dit zijn spelers een boost kan geven. Mits wat meer regelmaat valt er immers nog wel wat moois van te maken. De Zebra's staan al een hele tijd in de rechterkolom, maar de kloof met de top zes bedraagt amper vier punten.

Marsa uitgevallen in bekermatch

Na het uitvallen van Marsa lijkt Zekri, die donderdag nog een jeugdzonde beging, verzekerd van een basisplek bij KVM. De thuisploeg mist ook nog Ouahabi, Kireev, De Wolf, Teague en Halhal. Bij Charleroi is Rommens onzeker en liggen Kimura, Fixelles, Smekens en Lalaoui nog in de lappenmand. Volg KV Mechelen - Sporting Charleroi LIVE vanaf 13u30 op VOETBALKRANT.COM!

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 16:00 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
