Volg Antwerp - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 27/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20

De laatste van 2025 en dan enkele weken rust, dat is het programma voor de eersteklassers na Kerstmis. In dat laatste duel van 2025 kijken Antwerp en Zulte Waregem elkaar in de ogen voor een duel op de Bosuil. Wie pakt de drie punten?

Discussieer live mee! Lees 2 reacties...

Antwerp Antwerp
Al-Sahafi Marwan  
Nozawa Taishi Brandon  
Somers Thibo  
Scott Christopher  
Kouyaté Kiki  
Kerk Gyrano  
Janssen Vincent  
Bozhinov Rosen  
Benítez Mauricio  
Van Den Bosch Zeno  
Bank
Tsunashima Yuto  
Foulon Daam  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Verstraeten Andreas  
Adekami Farouck  
Diawara Mahamadou  
Vandeplas Gerard  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Ujka Serxho  
Bank
Bostyn Louis  

Vooraf

LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?
LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?
Foto: © photonews

De laatste van 2025 en dan enkele weken rust, dat is het programma voor de eersteklassers na Kerstmis. In dat laatste duel van 2025 kijken Antwerp en Zulte Waregem elkaar in de ogen voor een duel op de Bosuil. Wie pakt de drie punten?

Antwerp in goede reeks

Twee maanden geleden was er voor dit duel geen echte favoriet aan te duiden maar na een zeer sterke reeks van Antwerp is de Great Old zaterdagmiddag wel de favoriet in het duel tegen promovendus Zulte Waregem. Ondertussen is de laatste nederlaag van Antwerp al 6 wedstrijden geleden, de zwanenzang van Stef Wils tegen Dender.

Vervolgens won Antwerp van Club Brugge, Racing Genk en KAA Gent in de competitie, werd STVV uitgeschakeld in de beker en werd er 2-2 gelijkgespeeld tegen Anderlecht. Antwerp is dus helemaal terug, samen met tribune 2 op de Bosuil.

Zulte Waregem in slechte reeks

De laatste competitiezege van Zulte Waregem dateert dan weer van even geleden. Op 19 oktober werd er mooi met 4-1 gewonnen van KAA Gent. Ondertussen doet Essevee het al 7 wedstrijden op rij zonder zege in de competitie met maar liefst 5 gelijke spelen uit die 7 duels.

Door die reeks is Zulte Waregem in het klassement teruggezakt naar de 12e plaats in het klassement. Ze staan nog 4 punten boven de gevarenzone maar moeten wel meer punten pakken als ze zich geen zorgen willen maken op de laatste speeldagen van dit seizoen want de vier ploegen boven hen pakten de voorbije 5 wedstrijden allemaal meer punten dan de troepen van Sven Vandenbroeck.

Klassement 

Een zege zou Zulte Waregem dan weer naar plek 7 in het klassement katapulteren, om maar te tonen hoe dicht het allemaal op elkaar zit in de Jupiler Pro League tussen plaats 6 en 12. Want als Antwerp, momenteel 8e, straks de punten thuis houdt, hijsen ze zich naast Standard op plaats 6. En wie had dat verwacht een maand geleden?

Prono Antwerp - Zulte Waregem

Antwerp wint
Gelijk
Antwerp Antwerp wint Gelijk Zulte Waregem Zulte Waregem wint
91.55% 5.99% 2.46%
Populairste
2-1
(87x)		 2-0
(76x)		 3-1
(52x)

Vergelijking Antwerp - Zulte Waregem

Positie

8
12

Punten

24
23

Gewonnen

6
5

Verloren

7
6

Gescoorde doelpunten

22
25

Doelpunten tegen

20
27

Gele kaarten

40
31

Rode kaarten

2
2

Onderlinge duels gewonnen

9
0
6
27/09 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
28/06 11:30 Antwerp Antwerp 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/03 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Antwerp Antwerp
31/07 21:00 Antwerp Antwerp 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/03 20:45 Antwerp Antwerp 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/10 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Antwerp Antwerp
16/12 18:45 Antwerp Antwerp 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/10 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Antwerp Antwerp
26/01 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
19/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Antwerp Antwerp
16/09 18:00 Antwerp Antwerp 5-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Antwerp Antwerp
15/10 20:00 Antwerp Antwerp 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
24/09 20:45 Antwerp Antwerp 0-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
Nieuwe kans voor Anderlecht of Gent? 'Twee Rode Duivels zoeken winterse oplossing en speelminuten'

Nieuwe kans voor Anderlecht of Gent? 'Twee Rode Duivels zoeken winterse oplossing en speelminuten'

26/12 1

Voor de Rode Duivels wordt 2026 een belangrijk jaar, met ook onder meer het WK dat er zit aan te komen. Sommige Belgen moeten mogelijk een nieuwe ploeg zoeken of vinden als...

Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

26/12 5

Zulte Waregem wil op zaterdagnamiddag op de Bosuil in Antwerp opnieuw punten gaan pakken. Tegen een ploeg in vorm hebben ze geen schrik, zo blijkt bij centrale verdediger J...

Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

26/12 6

Het Belang van Limburg sprak met Sven Vandenbroeck over zijn recente frustraties tijdens en na de wedstrijd tegen Union SG in het Dudenpark. De coach lichtte toe welke elem...

Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

26/12

Jakob Kiilerich had op dit moment een gevierd kampioen kunnen zijn, maar hij koos ervoor om deze zomer over te komen vanuit Zweden naar België om te knokken bij Zulte Wareg...

Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

26/12

Zulte Waregem probeert op zaterdagnamiddag op bezoek bij Royal Antwerp FC om het jaar 2025 op een mooie manier af te sluiten. Met een overwinning zouden ze opnieuw naar bov...

Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

26/12 1

Joseph Oosting blikt vooruit op zijn eerste ervaring met kerstvoetbal. De trainer van Antwerp gaf daarbij toelichting over de aanpak rond de feestdagen.

Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

07:00 2

Joseph Oosting gaf een stand van zaken richting de wintermercato. De coach lichtte toe hoe Antwerp de komende weken zal evalueren.

Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

08:40 3

Hoe zou het nog zijn met Paul Bistiaux? Tien jaar geleden vertrok hij bij Royal Antwerp FC na 23 jaar trouwe dienst als clubsecretaris. Ondertussen is er wel héél veel gebe...

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 16:00 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved