LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?

De laatste van 2025 en dan enkele weken rust, dat is het programma voor de eersteklassers na Kerstmis. In dat laatste duel van 2025 kijken Antwerp en Zulte Waregem elkaar in de ogen voor een duel op de Bosuil. Wie pakt de drie punten?

Antwerp in goede reeks

Twee maanden geleden was er voor dit duel geen echte favoriet aan te duiden maar na een zeer sterke reeks van Antwerp is de Great Old zaterdagmiddag wel de favoriet in het duel tegen promovendus Zulte Waregem. Ondertussen is de laatste nederlaag van Antwerp al 6 wedstrijden geleden, de zwanenzang van Stef Wils tegen Dender.

Vervolgens won Antwerp van Club Brugge, Racing Genk en KAA Gent in de competitie, werd STVV uitgeschakeld in de beker en werd er 2-2 gelijkgespeeld tegen Anderlecht. Antwerp is dus helemaal terug, samen met tribune 2 op de Bosuil.

Zulte Waregem in slechte reeks

De laatste competitiezege van Zulte Waregem dateert dan weer van even geleden. Op 19 oktober werd er mooi met 4-1 gewonnen van KAA Gent. Ondertussen doet Essevee het al 7 wedstrijden op rij zonder zege in de competitie met maar liefst 5 gelijke spelen uit die 7 duels.

Door die reeks is Zulte Waregem in het klassement teruggezakt naar de 12e plaats in het klassement. Ze staan nog 4 punten boven de gevarenzone maar moeten wel meer punten pakken als ze zich geen zorgen willen maken op de laatste speeldagen van dit seizoen want de vier ploegen boven hen pakten de voorbije 5 wedstrijden allemaal meer punten dan de troepen van Sven Vandenbroeck.





Klassement

Een zege zou Zulte Waregem dan weer naar plek 7 in het klassement katapulteren, om maar te tonen hoe dicht het allemaal op elkaar zit in de Jupiler Pro League tussen plaats 6 en 12. Want als Antwerp, momenteel 8e, straks de punten thuis houdt, hijsen ze zich naast Standard op plaats 6. En wie had dat verwacht een maand geleden?