LIVE: Match Anderlecht-La Louvière start al zeker

Anderlecht speelt vanavond op eigen veld tegen La Louvière in de 25e speeldag van de Pro League. De Brusselaars willen voortbouwen op hun overtuigende 0-4 zege tegen Antwerp in de beker en de supporters weer hoop geven.

Jérémy Taravel, die na het vertrek van Edward Still het roer overnam, lijkt zijn winnende ploeg tegen Antwerp grotendeels te handhaven. De interim-coach liet zien dat hij de ploeg compact en georganiseerd kan laten spelen, een basis die hij nu wil doortrekken.

Een opvallende afwezige is Diarra, die twee wedstrijden geschorst is. De verwachting is dat Mihajlo Ilic hem zal vervangen in de defensie, waardoor Anderlecht toch een beetje moet schuiven achterin.

Mihajlo Ilic komt waarschijnlijk in de basis bij Anderlecht

Voor de rest heeft Taravel weinig reden om te wisselen. De basiself die tegen Antwerp zo goed presteerde, oogde georganiseerd en efficiënt. Opvallend is dat Yari Verschaeren ineens opnieuw een sleutelrol lijkt te krijgen.

La Louvière verkeert in moeilijke papieren. De club verzamelde slechts vijf punten uit de laatste vijf wedstrijden en wist de afgelopen drie matchen niet te winnen. Anderlecht treft dus een tegenstander die onder druk staat en die hongerig is naar punten, maar weinig zelfvertrouwen heeft.

Voor Anderlecht is dit een kans om het publiek weer voor zich te winnen en om verder aansluiting te houden in de strijd om een Europese plaats. Een overwinning zou het vertrouwen verder versterken voor de resterende wedstrijden van het seizoen.