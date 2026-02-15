Datum: 15/02/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25

LIVE: Match Anderlecht-La Louvière start al zeker

Anderlecht speelt vanavond op eigen veld tegen La Louvière in de 25e speeldag van de Pro League. De Brusselaars willen voortbouwen op hun overtuigende 0-4 zege tegen Antwerp in de beker en de supporters weer hoop geven.

Alle live matchen
Tijd   18:30 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Discussieer live mee! Lees 2 reacties...
18:29
 Het is een huzarenstukje wat de stewards en enkele fans hebben klaargespeeld. Het veld ligt zo goed als groen.

Anderlecht (Anderlecht - La Louvière)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Lucas Hey - Mihajlo Ilic - Ali Maamar - Yari Verschaeren - Enric Llansana - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard
Bank: Mathys Angely - Ludwig Augustinsson - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Nathan-Dylan Saliba - Danylo Sikan - Elyess Dao - Justin Heekeren - Anas Tajaouart - Ibrahim Kanate

La Louvière (Anderlecht - La Louvière)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Wagane Faye - Nolan Gillot - Thierry Lutonda - Sami Lahssaini - Joël Ito - Jerry Afriyie - Pape Moussa Fall
Bank: Celestin De Schrevel - Alexis Beka Beka - Samuel Gueulette - Majeed Ashimeru - Dario Benavides - Matthis Riou - Nachon Nsingi - Cristian Makaté - Owen Maës
17:41
 Het veld in Anderlecht lag er helemaal wit bij. Alle stewards werken nu met schoppen om het in orde te krijgen.

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Sardella Killian  
Hey Lucas  
Ilic Mihajlo  
Maamar Ali  
Verschaeren Yari  
Llansana Enric  
De Cat Nathan  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  
Hazard Thorgan  
Bank
Angely Mathys  
Augustinsson Ludwig  
Camara Ilay  
Cvetkovic Mihajlo  
Saliba Nathan-Dylan  
Sikan Danylo  
Dao Elyess  
Heekeren Justin  
Tajaouart Anas  
Kanate Ibrahim  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Liongola Jordi  
Maisonneuve Maxence  
Okou Yllan  
Faye Wagane  
Gillot Nolan  
Lutonda Thierry  
Lahssaini Sami  
Ito Joël  
Afriyie Jerry  
Moussa Fall Pape  
Bank
De Schrevel Celestin  
Beka Beka Alexis  
Gueulette Samuel  
Ashimeru Majeed  
Benavides Dario  
Riou Matthis  
Nsingi Nachon  
Makaté Cristian  
Maës Owen  

Vooraf

LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant
LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

Anderlecht speelt vanavond op eigen veld tegen La Louvière in de 25e speeldag van de Pro League. De Brusselaars willen voortbouwen op hun overtuigende 0-4 zege tegen Antwerp in de beker en de supporters weer hoop geven.

Jérémy Taravel, die na het vertrek van Edward Still het roer overnam, lijkt zijn winnende ploeg tegen Antwerp grotendeels te handhaven. De interim-coach liet zien dat hij de ploeg compact en georganiseerd kan laten spelen, een basis die hij nu wil doortrekken.

Een opvallende afwezige is Diarra, die twee wedstrijden geschorst is. De verwachting is dat Mihajlo Ilic hem zal vervangen in de defensie, waardoor Anderlecht toch een beetje moet schuiven achterin.

Mihajlo Ilic komt waarschijnlijk in de basis bij Anderlecht

Voor de rest heeft Taravel weinig reden om te wisselen. De basiself die tegen Antwerp zo goed presteerde, oogde georganiseerd en efficiënt. Opvallend is dat Yari Verschaeren ineens opnieuw een sleutelrol lijkt te krijgen. 

La Louvière verkeert in moeilijke papieren. De club verzamelde slechts vijf punten uit de laatste vijf wedstrijden en wist de afgelopen drie matchen niet te winnen. Anderlecht treft dus een tegenstander die onder druk staat en die hongerig is naar punten, maar weinig zelfvertrouwen heeft.

Voor Anderlecht is dit een kans om het publiek weer voor zich te winnen en om verder aansluiting te houden in de strijd om een Europese plaats. Een overwinning zou het vertrouwen verder versterken voor de resterende wedstrijden van het seizoen.

Prono Anderlecht - La Louvière

Anderlecht wint
Gelijk
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk La Louvière La Louvière wint
77.7% 14.63% 7.67%
Populairste
2-1
(71x)		 2-0
(64x)		 1-0
(41x)

Vergelijking Anderlecht - La Louvière

Positie

4
14

Punten

36
24

Gewonnen

10
5

Verloren

8
10

Gescoorde doelpunten

30
21

Doelpunten tegen

30
28

Gele kaarten

60
44

Rode kaarten

3
1

Onderlinge duels gewonnen

10
4
0
23/11 18:30 La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
31/10 20:30 La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
18/12 18:00 La Louvière La Louvière 0-0 Anderlecht Anderlecht
16/12 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 La Louvière La Louvière
08/08 19:30 La Louvière La Louvière 0-5 FF Anderlecht Anderlecht
06/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 6-0 La Louvière La Louvière
17/04 20:00 La Louvière La Louvière 1-1 Anderlecht Anderlecht
15/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 La Louvière La Louvière
06/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
05/11 19:30 La Louvière La Louvière 4-4 Anderlecht Anderlecht
15/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 La Louvière La Louvière
21/12 20:00 La Louvière La Louvière 1-4 Anderlecht Anderlecht
18/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Louvière La Louvière
13/12 20:00 La Louvière La Louvière 1-2 Anderlecht Anderlecht
JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

12/02

RAAL La Louvière hoopt op een beter resultaat dan in de heenwedstrijd tegen Anderlecht, waarin het in de slotfase werd geklopt. Anderlecht is ook plek waar de naam van Fréd...

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

14/02 4

RSC Anderlecht staat in de finale van de Beker van België. En de komende weken willen ze zich ook in de competitie laten zien. Daartoe hebben ze nu ook een speler aan de A-...

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

14/02 15

RSC Anderlecht zit in de finale van de Beker van België. Daar mag het ook andermaal Nathan De Cat voor danken. De zeventienjarige spelmaker van paars-wit scoorde én was opn...

Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

14/02 1

Interim-coach Jérémy Taravel slaagde erin om RSC Anderlecht mentaal klaar te stomen voor de bekerclash op het veld van Royal Antwerp FC. In een periode van onrust en verand...

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

14/02

Toch wel een opmerkelijke beslissing van Jérémy Taravel om Mats Rits weer naar de A-kern te halen. Maar eigenlijk is het binnen de spelersgroep op gejuich onthaald, ook al ...

Schreuder op weg naar Anderlecht: Boskamp reageert en heeft ook waarschuwing in huis

Schreuder op weg naar Anderlecht: Boskamp reageert en heeft ook waarschuwing in huis

14/02 2

Er lijkt weer een nieuwe trainer op weg naar Anderlecht in de persoon van Alfred Schreuder. Johan Boskamp heeft daar uiteraard een mening over.

LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

09:45

Anderlecht speelt vanavond op eigen veld tegen La Louvière in de 25e speeldag van de Pro League. De Brusselaars willen voortbouwen op hun overtuigende 0-4 zege tegen Antwer...

Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

17:03

Anderlecht ontvangt RAAL La Louvière op speeldag 25, maar de sneeuw eist voor de aftrap alle aandacht op. Het Lotto Park kleurt wit en belooft een avond vol aanpassingen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved