Volg Antwerp - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 14/09/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
LIVE: Belangrijke ontmoeting in het teken van terugkeer Gent-trainer Leko op de Bosuil en keeperskwestie bij Antwerp
LIVE: Belangrijke ontmoeting in het teken van terugkeer Gent-trainer Leko op de Bosuil en keeperskwestie bij Antwerp
Foto: © photonews

Het wordt een behoorlijk belangrijke ontmoeting tussen Antwerp en Gent deze namiddag op de Bosuil. Antwerp kan de stap zetten naar de top 3. KAA Gent zou met een tweede zege wat meer bij de mensen komen te staan.

Antwerp moet zich herpakken na de uitschuiver in de Kempen, waar het wel nog maar de eerste nederlaag van het seizoen leed. De verwachting is dat het in eigen huis toch een ander gelaat laat zien. Het is uitkijken naar een beslissing van Stef Wils: ook bij Antwerp is er sprake van een keeperskwestie. Die is er dus niet alleen bij Club Brugge.

In het licht van het vertrek van Lammens kreeg Thoelen twee keer zijn kans. Tegen KV Mechelen viel dat goed mee, tegen Westerlo veel minder. Dit zou misschien wel eens het moment kunnen zijn om de Japanner Nozawa onder de lat te posteren, tenzij Wils beslist dat het nog te vroeg is voor hem. Daarnaast wordt het interessant wie hij inzet als vervanger van Doumbia.

Gent wordt niet vrolijk van rangschikking

Hoewel het nog vroeg in het seizoen is, worden ze bij KAA Gent niet vrolijk als ze naar de stand kijken. Met hun vijf punten staan de Buffalo's onderaan. Er zijn voorlopig minder punten gepakt dan er potentieel aanwezig is. Dit is het goede nieuws: een overwinning op de Bosuil en Gent volgt meteen in het spoor van teams als Antwerp. Het is nu tijd om rendement te brengen.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren met voormalig Club Brugge-speler Skoras tussen de lijnen. Ivan Leko, die heeft toegegeven dat een terugkeer naar de Bosuil nog altijd speciaal is voor hem, heeft meer opties na de inkomende transfers die Gent kon realiseren. Het mogelijke effect van de boost door het behaalde punt tegen Club zouden we nu ook te zien moeten krijgen.

Mitrovic en Paskotsi een vraagteken

Bij Antwerp is iedereen fit, uitgezonderd langdurig geblesseerden Hairemans, Valencia en Engels. Paskotsi en Mitrovic zijn onzeker bij Gent. Dean herstelt verder van zijn kruisbandblessure. Volg Antwerp - KAA Gent om 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono Antwerp - KAA Gent

Antwerp wint
Gelijk
Antwerp Antwerp wint Gelijk KAA Gent KAA Gent wint
56.09% 35.9% 8.01%
Populairste
2-1
(103x)		 1-1
(71x)		 2-2
(35x)

Vergelijking Antwerp - KAA Gent

Positie

6
15

Punten

9
5

Gewonnen

2
1

Verloren

1
2

Gescoorde doelpunten

8
6

Doelpunten tegen

7
8

Gele kaarten

15
8

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

10
9
5
11/05 13:30 KAA Gent KAA Gent 0-3 Antwerp Antwerp
13/04 13:30 Antwerp Antwerp 0-1 KAA Gent KAA Gent
09/03 18:30 Antwerp Antwerp 0-1 KAA Gent KAA Gent
01/09 16:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Antwerp Antwerp
25/02 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Antwerp Antwerp
27/09 20:45 Antwerp Antwerp 0-0 KAA Gent KAA Gent
07/01 20:45 Antwerp Antwerp 2-0 KAA Gent KAA Gent
28/08 13:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Antwerp Antwerp
30/01 16:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Antwerp Antwerp
03/10 18:30 Antwerp Antwerp 1-0 KAA Gent KAA Gent
17/01 13:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Antwerp Antwerp
22/08 20:45 Antwerp Antwerp 1-0 KAA Gent KAA Gent
24/11 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Antwerp Antwerp
21/11 20:30 Antwerp Antwerp 3-2 KAA Gent KAA Gent
16/05 20:30 Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
13/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Antwerp Antwerp
25/11 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Antwerp Antwerp
30/09 20:00 Antwerp Antwerp 2-2 KAA Gent KAA Gent
24/01 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 KAA Gent KAA Gent
06/08 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Antwerp Antwerp
01/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Antwerp Antwerp
06/12 20:00 Antwerp Antwerp 0-1 KAA Gent KAA Gent
18/01 20:00 Antwerp Antwerp 1-4 KAA Gent KAA Gent
10/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Antwerp Antwerp
Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

13/09 2

Nu Senne Lammens vertrokken is bij Antwerp, is het kijken wie zondag tussen de palen zal staan tegen KAA Gent. Yannick Thoelen deed het uitstekend tegen KV Mechelen en spee...

Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

13/09 2

Ivan Leko en KAA Gent maken zondag de verplaatsing naar Antwerpen om Antwerp partij te geven. Voor Leko zal het een speciale wedstrijd worden tegen een team waar hij een pr...

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 13:30 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved