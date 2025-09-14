LIVE: Belangrijke ontmoeting in het teken van terugkeer Gent-trainer Leko op de Bosuil en keeperskwestie bij Antwerp

Het wordt een behoorlijk belangrijke ontmoeting tussen Antwerp en Gent deze namiddag op de Bosuil. Antwerp kan de stap zetten naar de top 3. KAA Gent zou met een tweede zege wat meer bij de mensen komen te staan.

Antwerp moet zich herpakken na de uitschuiver in de Kempen, waar het wel nog maar de eerste nederlaag van het seizoen leed. De verwachting is dat het in eigen huis toch een ander gelaat laat zien. Het is uitkijken naar een beslissing van Stef Wils: ook bij Antwerp is er sprake van een keeperskwestie. Die is er dus niet alleen bij Club Brugge.

In het licht van het vertrek van Lammens kreeg Thoelen twee keer zijn kans. Tegen KV Mechelen viel dat goed mee, tegen Westerlo veel minder. Dit zou misschien wel eens het moment kunnen zijn om de Japanner Nozawa onder de lat te posteren, tenzij Wils beslist dat het nog te vroeg is voor hem. Daarnaast wordt het interessant wie hij inzet als vervanger van Doumbia.

Gent wordt niet vrolijk van rangschikking

Hoewel het nog vroeg in het seizoen is, worden ze bij KAA Gent niet vrolijk als ze naar de stand kijken. Met hun vijf punten staan de Buffalo's onderaan. Er zijn voorlopig minder punten gepakt dan er potentieel aanwezig is. Dit is het goede nieuws: een overwinning op de Bosuil en Gent volgt meteen in het spoor van teams als Antwerp. Het is nu tijd om rendement te brengen.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren met voormalig Club Brugge-speler Skoras tussen de lijnen. Ivan Leko, die heeft toegegeven dat een terugkeer naar de Bosuil nog altijd speciaal is voor hem, heeft meer opties na de inkomende transfers die Gent kon realiseren. Het mogelijke effect van de boost door het behaalde punt tegen Club zouden we nu ook te zien moeten krijgen.

Mitrovic en Paskotsi een vraagteken

Bij Antwerp is iedereen fit, uitgezonderd langdurig geblesseerden Hairemans, Valencia en Engels. Paskotsi en Mitrovic zijn onzeker bij Gent. Dean herstelt verder van zijn kruisbandblessure. Volg Antwerp - KAA Gent om 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!