Koita redt in extremis punt voor Waasland-Beveren in erg matige partij

Waasland-Beveren heeft in blessuretijd een punt gered tegen STVV. In een wedstrijd van erg bedenkelijk niveau kwam STVV al vroeg op voorsprong. De ploeg van Nicky Hayen kon geen kans bijeen voetballen, maar een vrije trap van Koita behoedde de Leeuwen van een nederlaag.

Waasland-Beveren startte gretig aan de partij en stak onder meer via Koita, die de geblesseerde Efford verving, enkele keren de neus aan het venster. Toch was het de thuisploeg die een droomstart kende. Net als tegen Racing Genk was het een hoekschop van Filippov die een doelpunt inluidde. Garcia knikte aan de eerste paal voorbij Jackers.

Na het vroege doelpunt verwaterde het spel compleet. Aan beide kanten waren er te veel misverstanden en slordigheden om het tempo op te drijven. Al was Buatu iets voor het halfuur erg dicht bij de 2-0, niet toevallig weer na een hoekschop.

Bertone dreigde wat later nog eens voor de bezoekers, maar zijn schot ging voorlangs. Aan de overzijde had Jackers nog twee goede reddingen in huis om Steve De Ridder van een treffer te houden, maar gescoord werd er niet meer in een erg matige eerste helft.

Koita zette tien minuten ver in de tweede helft Schmidt aan het werk. De Japanner had moeite met de knal van de Wase flankaanvaller. Daarna viel de wedstrijd andermaal compleet stil. Nicky Hayen gooide in het slotkwartier Daan Heymans, zijn topschutter, in de strijd. Veel zoden bracht dat echter niet aan de dijk.

Vijf minuten voor affluiten probeerde een bleke Sinani het met een bekeken schot, maar Schmidt had geen zin in een tegentreffer. De wedstrijd leek gespeeld, maar in blessuretijd gaf STVV nog een vrije trap weg in het halve maantje. Koita deponeerde de bal in de verre hoek en bezorgde Waasland-Beveren zo alsnog de onverhoopte gelijkmaker.