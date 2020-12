Beerschot stelt teleur en verliest met duidelijk cijfers op het veld van Moeskroen

Moeskroen heeft deze middag een vlotte overwinning geboekt tegen Beerschot. Het werd 3-1. Onana, Da Costa en Tabekou scoorden voor Moeskroen, terwijl Holzhauser voor de eerredder kon zorgen bij Beerschot.

Bij Beerschot waren er enkele wijzigingen in vergelijking met vorige week tegen Eupen. Zo waren Tissoudali en Frans niet wedstrijdfit en Vorogovskiy moest op de bank plaatsnemen. Ook bij Moeskroen waren er enkele wijzigingen.

Moeskroen begon het beste aan de wedstrijd en na iets meer dan 10 minuten kwamen ze al op voorsprong. Ze hadden er wel een cadeau van Vanhamel voor nodig, want de doelman van Beerschot speelde de bal recht in de voeten van Onana. De middenvelder moest de 1-0 enkel nog maar naast Mboko duwen.

Beerschot kon daar weinig tegenover zetten. De beste kansen kwamen er via Coulibaly. Eerst trapte hij op Silvestre en even later legde de middenvelder van Beerschot de bal net naast het doel van Koffi. Net voor de rusten konden Suzuki en Van Den Bergh net niet bij een voorzet van Holzhauser en dus was 1-0 de ruststand.

Tweede helft

Beerschot aan zet dus in de tweede helft, maar het eerste gevaar kwam er wel via Moeskroen. Eerst legde Ciranni een vrije trap over het doel van Vanhamel en even later had de doelman een goede redding nodig op het schot van Faraj.

De 2-0 viel uiteindelijk toch. Onana speelde de bal goed in op Da Costa en de aanvaller schakelde eerst zijn verdediger uit via een mooie sleep om daarna de bal overhoeks binnen te trappen.

Bij Beerschot kwam het gevaar, net zoals in de eerste helft, via Coulibaly. De middenvelder was de beste man op het veld bij de bezoekers, maar zijn schoten gingen zelden tussen de palen. Ook Eleke kreeg zijn schot niet tussen de palen na een mooie pass van Coulibaly.

Tabekou

Een kwartier voor het einde was de wedstrijd gespeeld. Faraj kon alleen op doel afgaan en hij legde de bal nog breed tot bij Tabekou. De flankaanvaller had de bal maar binnen te duwen en dus stond de 3-0 op het bord.

In het slot zorgde Holzhauser nog voor een eerredder dankzij een knappe actie van Sanyang, maar 3-1 werd ook de eindstand. 0 op 6 dus voor Beerschot en daardoor laten ze een kans liggen om mee aan de leiding te komen met KRC Genk. Moeskroen doet een goede zaak en springt door deze overwinning over STVV naar de voorlaatste plaats.