Eerlijke analyse van Hernan Losada: "Het bewijs dat geen enkele wedstrijd in eerste klasse gemakkelijk is"

Beerschot heeft deze middag voor de tweede keer op rij verloren in de Jupiler Pro League. Na de nederlaag tegen Eupen het voorbije weekend, verloren ze vandaag met 3-1 van Moeskroen.

Hernan Losada gaf na de wedstrijd een eerlijke reactie op de persconferentie. "Dit was het bewijs dat geen enkele wedstrijd in eerste klasse gemakkelijk is. Zelfs tegen de laatste in het klassement, wat ze nu niet meer zijn na deze match, is het een moeilijke wedstrijd als niet iedereen gefocust en 200% is", legt de trainer van Beerschot uit.

Volgens Losada is het belangrijk om positief te blijven. "Misschien beseft iedereen na deze twee nederlagen wat voor apotheose we hebben meegemaakt. Het is de eerste keer dat we twee keer op rij verliezen sinds ik trainer ben. Het is meer dan ooit belangrijk om samen te blijven en positief te zijn. Nu is het focus op de volgende wedstrijd."