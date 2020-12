Volgens Holzhauser was er geen sprake van onderschatting tegen Moeskroen: "We komen zelf van tweede klasse en nemen iedereen serieus"

Beerschot heeft zaterdagmiddag verloren op het veld van Moeskroen. Het werd 3-1. Raphael Holzhauser zorgde in de slotfase voor de eerredder en zit zo aan 11 doelpunten in 16 wedstrijden dit seizoen.

Raphael Holzhauser heeft nog geen verklaring voor de nederlaag tegen Moeskroen. "Morgen zullen we de wedstrijd opnieuw bekijken. We zouden elke match kunnen winnen, maar vandaag was niet iedereen 100%. Nu moeten we ons focussen op de volgende wedstrijd."

Moeskroen was tot voor deze overwinning de hekkensluiter in eerste klasse, maar geeft nu de laatste plaats door aan STVV. Volgens de Oostenrijker was er geen sprake van onderschatting bij Beerschot.

"We hebben Moeskroen niet onderschat. We komen zelf van tweede klasse en nemen iedereen serieus. Als je verliest is het makkelijk om te zeggen dat het minder was, maar we hebben een goede ploeg en groep en ik heb er vertrouwen in dat het opnieuw goed zal komen", aldus Holzhauser.