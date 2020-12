Jorge Simao kijkt terug op goede wedstrijd van zijn ploeg: "Blij voor de spelers, want ze verdienen het"

Moeskroen heeft dit weekend een goede zaak gedaan in de Jupiler Pro League. De club stijgt naar de voorlaatste plaats in het klassement na een 3-1 overwinning tegen Beerschot. Jorge Simao was na de wedstrijd dan ook tevreden.

Jorge Simao kan terugkijken op een goede wedstrijd van zijn ploeg. Ze waren zowel efficiënt als defensief sterk. "We speelden het spel dat we moesten spelen gezien de omstandigheden en onze huidige situatie," zei de Portugese coach van Moeskroen na de wedstrijd.

Controle

"Misschien is het woord dat onze wedstrijd het beste samenvat 'controle'. We controleerden de match en we verdienden het om te winnen," aldus Simao. "We hadden meer kansen en stonden goed in de organisatie. Ik ben blij voor de spelers omdat ze het verdienen. Het is alleen jammer dat de supporters er niet bij waren", legde de trainer uit.

Was het de beste wedstrijd van het seizoen voor Moeskroen? "We spelen om de drie dagen en we hebben niet veel tijd om te trainen. Daarom speelden we onze beste wedstrijd", besluit Jorge Simao, die bijzonder blij is met de attitude van zijn spelers op het veld tegen Beerschot.