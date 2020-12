Nog enkele positieve coronatesten op komst bij Beerschot? "Hopelijk valt het mee en kunnen we dit fantastisch jaar op een goede manier afsluiten"

Er is heel wat onzekerheid bij Beerschot. Hernan Losada legde gisteren op de persconferentie na Moeskroen uit dat enkele spelers zich niet goed voelden en er zijn al enkele positieve coronatesten binnen de club.

Dinsdag neemt Beerschot het op tegen STVV, maar het is nog niet duidelijk of de match wel zal kunnen plaatsvinden. Vandaag krijgt de club de resultaten binnen van de laatste testen. "Vorig weekend hebben we tegen Eupen gespeeld en daar zijn een aantal mensen besmet. Nu is het ook bij ons en hopelijk kunnen we de schade beperken", legde Losada uit.

Volgens Losada is het op mentaal vlak een zware periode voor de voetbalclubs. "De dag voor de match hoor je dat een aantal spelers positief hebben getest. Iedereen moet dan ook klaar staan. Het zijn geen excuses, want voor elke club zijn het dezelfde omstandigheden."

Protocol

De trainer van Beerschot laat zich ook uit over het protocol rond het coronavirus. "Binnen de ploeg zijn er enkele spelers die zich niet goed voelen. Het is nogmaals een bewijs dat je achter de feiten aanloopt bij een test bij dit protocol. Soms speel je tegen clubs met spelers die op de dag van de match positief zijn, maar enkele dagen daarvoor nog negatief waren. Ik weet niet wat de oplossing is. We moeten hopen dat het morgen mee valt en hopelijk kunnen we dit fantastisch jaar op een goede manier afsluiten", besluit Losada.