Tom Pietermaat neemt het op voor Mike Vanhamel: "We hadden nog 78 minuten om het openingsdoelpunt recht te zetten"

Beerschot heeft zaterdagavond met 3-1 verloren van Moeskroen. Het openingsdoelpunt kwam er na een blunder van Mike Vanhamel. Middenvelder Tom Pietermaat neemt het op voor zijn doelman.

Tom Pietermaat gaf een reactie over de wedstrijd op de persconferentie. "Het is de tweede nederlaag op rij en dat zijn we niet gewoon. Onze ploeg heeft echter al meermaals getoond dat we kunnen opstaan. Dinsdag is er een kans om het terug op te pikken."

Pietermaat spreekt van een leermoment. "We gaan intern bespreken waar het is fout gelopen. We zijn er ons van bewust dat er zo’n fases gingen aankomen en dan is het belangrijk om als team samen te blijven", aldus Pietermaat.

Vanhamel

De middenvelder nam het op voor Mike Vanhamel, de doelman van Beerschot die bij de 1-0 in de fout ging. "We hadden nog 78 minuten om het openingsdoelpunt recht te zetten. Iedereen kan een individuele fout maken en dan is het aan de andere spelers om die fouten op te pikken. Het is makkelijk om de zwarte piet door te schuiven."