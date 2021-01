Cercle Brugge vermijdt 0 op 24 dankzij gelijkmaker van Musaba in het absolute slot

Beerschot en Cercle Brugge zijn deze avond niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Suzuki opende de score voor Beerschot, maar in het absolute slot zorgde Musaba voor de 1-1 eindstand.

Met Beerschot en Cercle Brugge stonden twee ploegen tegenover elkaar die de drie punten zeker nog eens konden gebruiken. Toch was het er in de beginfase niet aan te zien bij Beerschot, want Cercle Brugge was de betere ploeg en zorgde ook voor het meeste gevaar.

De beste kans voor de bezoekers kwam van de voet van Hazard. De flankaanvaller liep goed tussen de lijnen toen hij de bal kreeg van een goed spelende Kanoute, maar het schot spatte uiteen op de paal.

Nog geen minuut later was het aan de overkant wel raak. Een verre pass van Holzhauser kwam aan tot bij Suzuki en de Japanner twijfelde niet om de bal naast Didillon tegen de netten te jagen. Cercle Brugge leek na de 1-0 wel van slag en dus was het ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld. Cercle Brugge ging op zoek naar een doelpunt, maar de bal wilde er maar niet in. Eerst raakte Ugbo net niet bij de bal en even later had Vanhamel een geweldige reflex in huis op een afgeweken schot van Musaba.

Cercle Brugge bleef proberen en in de slotfase werden ze nog beloond met een doelpunt. een pass van Ugbo kwam tot bij Musaba en de flankaanvaller legde de bal naast Vanhamel in doel. 1-1 was meteen ook de einstand.

Beide ploegen schieten weinig op met het gelijkspel. Beerschot kon op de vierde plaats komen, maar door het gelijkspel blijven ze steken op de zevende plaats. Cercle Brugge komt naast Waasland-Beveren op de zestiende plaats.