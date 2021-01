Het is een drukke periode voor Beerschot. Gisterenavond hadden ze nog een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge en zondag wacht al een nieuwe opdracht want dan komt Club Brugge op bezoek.

Beerschot speelt zondag thuis tegen Club Brugge, maar de club zal enkele spelers missen door schorsing en blessures. "Ik hoop dat ik een aantal spelers kan recupereren, maar medische staf kan geen wonderen verrichten", vertelde Losada na de inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge.

De trainer van Beerschot legde uit dat hij op verschillende posities wijzigingen zal moeten doorvoeren. "Ik ben er vrij zeker van dat ik tegen Club Brugge op vier of vijf posities moet wisselen door schorsing of omdat er enkele niet fit genoeg zijn om drie matchen in een week te spelen."