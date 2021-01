Holzhauser eindigt eervol tweede: "Als iemand me dit een jaar geleden had gezegd, had ik hem niet geloofd"

Raphael Holzhauser moest vrede nemen met de tweede plek in de verkiezing van de Gouden Schoen. En dat deed hij ook. Hij eindigde uiteindelijk op 84 stemmen van de uiteindelijke winnaar, Lior Refaelov.

“December was door omstandigheden inderdaad een beetje minder, maar over heel dit seizoen bekeken zit ik aan elf goals en tien assists. Veel meer kon ik niet doen”, aldus Holzhauser bij HLN. “Toch voel ik me zeker niet te ontgoocheld. De trots overheerst, honderd procent zeker. Had je me een jaar geleden - toen we met Beerschot nog in tweede klasse voetbalden - gezegd dat ik nu hier zou staan, dan had ik dat niet geloofd. Het parcours dat ik samen met heel de ploeg heb kunnen afleggen, is gewoon fantastisch.”

Rivaliteit of niet, Holzhauser had mooie woorden voor Refaelov. “Ik ben blij voor Lior. Vooral met zijn prestaties in de Europa League maakte hij indruk. Onder andere op basis daarvan is hij een verdiende laureaat.”