De inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge is nog maar net afgewerkt, maar binnen een paar dagen moet de ploeg van Losada opnieuw vol aan de bak. Zondag wacht namelijk de topper tegen Club Brugge.

Losada zal het wel zonder een sterkhouder moeten doen, want Ryan Sanusi is er niet bij. De middenvelder pakte in de slotfase van de wedstrijd zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is zo geschorst.

"Het is zuur dat ik de match mis tegen Club Brugge, maar het is niet anders. Er is niets aan te doen. Je kan jezelf niet inhouden om geen gele kaart te pakken, want dan kan je niet op jouw beste niveau spelen", legde Sanusi uit na de wedstrijd tegen Cercle Brugge.