Losada teleurgesteld na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Zuur om op het einde twee punten te verliezen"

Beerschot leek lang aanspraak te mogen maken op de overwinning tegen Cercle Brugge, maar in het absolute slot zorgde Musaba alsnog voor de verdiende gelijkmaker. Volgens Losada ontbrak op het einde een over-mijn-lijk-mentaliteit.

Opnieuw geen overwinning voor Beerschot. De drie leken wel in de maak, maar Musaba zorgde op het einde voor de gelijkmaker. "Ik ben teleurgesteld met het resultaat. Je verliest twee punten op een minuut van het einde", vertelde Losada na de wedstrijd.

Losada miste het gevoel van een over-mijn-lijk-mentaliteit. "Het is logisch dat Cercle alles of niets gaat spelen op het einde. De over-mijn-lijk-mentaliteit en er alles aan doen om de nul te houden was er niet. Je moet ervoor zorgen dat de match gesloten is en dat je de drie punten pakt. Het is zuur om zo twee punten te verliezen", aldus de trainer van Beerschot.