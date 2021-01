Paul Clement tevreden met gelijkspel, maar heeft ook het gevoel dat er meer in zat: "Ben blij dat het werk van mijn jongens beloond is"

Cercle Brugge speelde een goede wedstrijd op het veld van Beerschot, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een punt. Paul Clement had het gevoel dat er misschien meer in zat, maar kan wel leven met het punt.

"We wisten dat het een moeiljke wedstrijd ging zijn, maar ben blij dat we toch een punt hebben kunnen pakken. Was al een paar keer niet meer gelukt, ook al speelden we goed. We waren goed begonnen, maar na een perfecte pass van Holzhauser komen we achter. Dan hadden we het even moeilijk, maar in de tweede helft hebben we gekregen waar we recht op hadden. De jongens hebben hard gevochten en ben blij dat hun werk beloond is. We verdienden iets meer dan een punt, maar we zijn tevreden", vertelde Clement na de wedstrijd.

Komend weekend staat opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma voor Cercle Brugge, want dan nemen ze het op tegen Standard. "Het is wel een stap in de juiste richting op mentaal vlak. We kunnen nu een beetje ademen. We hebben wat vertrouwen gekregen voor de belangrijke thuismatch tegen Standard", aldus de trainer van Cercle Brugge.