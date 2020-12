Vroeg doelpunt zet Racing Genk op weg naar verdiende zege tegen KV Kortrijk

Een doelpunt na 45 seconden van Gerardo Arteaga zette Racing Genk op weg naar een verdiende zege tegen KV Kortrijk. Imponeren deed Racing Genk niet, maar KV Kortrijk zette er te weinig tegenover. Een kwartier voor tijd besliste Theo Bongonda de wedstrijd, waarna de 16-jarige Dwomoh mocht debuteren.

John van den Brom had voor het eerst sinds zijn komst naar Genk puzzelwerk op te knappen. Naast Carlos Cuesta werd ook Joakim Maehle (officiële reden: heup) niet fit bevonden. Hierdoor kwamen Eboue Kouassi (voor het eerst sinds 3 oktober) en Gerardo Arteaga (voor het eerst sinds 20 september) aan de aftrap.

Wie dacht dat de personeelswijzigingen bij de Limburgers tot een lange studieronde zou leiden, kwam bedrogen uit. Na 45 seconden was het uitgerekend Arteaga die Ilic verschalkte. De Mexicaan rondde na een vlotte aanval de voorzet van Ito puik af.

Racing Genk werkte het openingskwartier aan een verschroeiend tempo af. Er zat heel veel beweging en diepgang in het team van John van den Brom. Door het afhaken van Ito en Bongonda creëerden de Genkenaars ook een overtal op het middenveld.

Briezende Vanderhaeghe

Paul Onuachu stelde wat later Ilic op de proef met een snoeiharde volley. De Nigeriaan was daarna erg dicht bij zijn vijftiende treffer, maar de lat stond in de weg. Genk bleef domineren, tot ergernis van Yves Vanderhaeghe. De coach van Kortrijk bezondigde zich meermaals aan blasfemie. En dat vlak voor Kerstmis, je moet het durven.

Maar het leek te werken. KV Kortrijk kwam, mede doordat Genk het tempo liet zakken, beter in de wedstrijd. Nog voor rust waren ze tot twee keer toe erg gevaarlijk. Eerst kopte Gueye een hoekschop over Vukovic, wiens timing volkomen verkeerd zat. Gelukkig voor Racing Genk redde Uronen de bal net voor de lijn. Op slag van rust besloot Selemani een opgelegde schietkans rakelings naast.

De tweede helft begon heel wat minder voortvarend dan de eerste. Racing Genk stapelde de misverstanden op en de bezoekers staken vaker de neus aan het venster. De Sart wapende zijn zware rechter, maar de bal ging een meter naast doel.

Het was het sein voor Racing Genk om het gaspedaal terug dieper in te duwen. Niet veel later lag de wedstrijd ei zo na in een beslissende plooi, maar Ilic had een schitterende parade in huis op een volley van Onuachu.

Het veldspel verliep stroef, dan maar op stilstaande fase, moest Theo Bongonda gedacht hebben. De flankaanvaller besliste twaalf minuten voor tijd de wedstrijd met een puike vrije trap vanop de rand van de zestien. Ilic was kansloos.

In de slotfase gunde John van den Brom Pierre Dwomoh, een 16-jarig talent uit de Genkse kweekvijver, zijn debuut op het hoogste niveau. Theo Bongonda ging diep in blessuretijd nog op zoek naar zijn tweede doelpunt van de avond, maar die kwam er niet.

Zo speelde Racing Genk zaterdag allerminst zijn beste voetbal, maar vielen er toch heel wat positieve zaken te noteren. De nederlaag tegen Anderlecht is nu helemaal naar het verleden verwezen. En Racing Genk hield voor het eerst in zes wedstrijden nog eens de netten schoon. Door deze zege klimmen de Limburgers over Charleroi naar plaats twee.