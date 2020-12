Hongerige Theo Bongonda zit aan elf doelpunten: "Dat is niet genoeg"

Tegen Anderlecht lukte het niet voor Bongonda, maar het doelpunt op vrije trap tegen KV Kortrijk was alweer het tiende doelpunt in zijn laatste acht wedstrijden. Het moge duidelijk zijn: nooit eerder vond Bongonda zo vlot de weg naar doel.

In het seizoen 2018-2019 scoorde Bongonda veertien keer voor Zulte Waregem, waarvan bijna de helft in POII. Met elf doelpunten is Theo Bongonda goed op weg om dat record te verbreken dit seizoen.

"Ik zit aan elf nu? Dat is niet genoeg! Ik wil er zoveel mogelijk. Ik hoop dat ik mijn record kan verbreken, ik heb er alleszins nog de tijd voor. Toch is het vooral leuk dat mijn doelpunten punten opleveren voor het elftal, want daar draait het om", aldus Bongonda. "Een vrije trap is trouwens zeker niet mijn specialiteit. Maar ik weet dat ik een goede linker heb en dus waagde ik mijn kans."

Dat de wedstrijd geen schoonheidsprijs verdiende, daar maalde Bongonda niet om. "Het was zeker niet onze beste, maar ook niet onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Dat vroege doelpunt zette ons meteen op weg. Ik denk niet dat zij erg gevaarlijk zijn geweest. Ach, dit zal zeker niet de Match van het Jaar zijn", haalt Theo Bongonda de schouders op.