Eerste basisplaats in drie maanden bij Genk en scoren na 45 seconden: "Het is al mentaal moeilijk geweest"

Voor het eerst in drie maanden een basisplaats en na 45 seconden al een treffer achter je naam hebben... Gerardo Arteaga gaf zijn visitekaartje af tegen KV Kortrijk. Voor het vertrouwen van de verdediger doet het wonderen.

"Het was een droom om te mogen starten en meteen te scoren", toonde de Mexicaanse linksachter zijn breedste glimlach. "Het is een beloning voor al het werk dat ik geleverd heb. Het is toch wel mentaal moeilijk geweest. Voetballen zo ver van huis... Maar dat is een opoffering die je in het voetbal moet maken."

Voor Arteaga was het pas zijn tweede goal op het hoogste niveau. "Maar aanvallen ligt me wel. Ik hou meer van aanvallen dan van verdedigen, maar het hoort er allebei bij. Dat systeem met drie achteraan ligt me wel. Er is altijd iemand die in de dekking blijft, dus kan je iets meer aanvallend denken."

In Mexico volgen ze zijn prestaties op de voet. De sociale media ontploften dan ook na zijn doelpunt. "Ik heb al veel berichtjes gekregen ja", lachte hij.