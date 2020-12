Yves Vanderhaeghe hard voor zijn team na nederlaag in Genk: "Stonden erbij en keken ernaar" & "Niet iedereen stroopte de mouwen op"

Kortrijk is er zaterdag niet in geslaagd punten mee te graaien uit de Luminus Arena. De Kortrijkzanen begonnen te laks aan de partij, tot grote ergernis van Yves Vanderhaeghe.

"We stonden erbij en keken ernaar." Zo startte de T1 van Kortrijk zijn wedstrijdanalyse. "Voor de wedstrijd ging het in de kleedkamer steevast over grinta, maar net dat miste ik bij de aftrap. We wonnen geen duels, gingen zelfs geen duels aan en stonden meteen 1-0 achter."

"Pas na twintig minuten kregen we iets meer vat op hun combinatievoetbal. En tegen het einde van de eerste helft konden we nog twee keer serieus dreigen", aldus Vanderhaeghe.

"De tweede helft vond ik ons te slap spelen. Verdedigend was het nog wel ok, maar niet meer dan dat. Wij zijn Kortrijk, en wij moeten allemaal de mouwen opstropen als we iets willen rapen. En dat heb ik vanavond bij een aantal spelers gemist. Al is het vooral dat eerste tegendoelpunt dat me erg zwaar op de maag ligt. Het zal een lange terugreis worden", besluit Yves Vanderhaeghe.