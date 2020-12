Daar is het volgende Limburgs talent: John van den Brom laat Dwomoh (16) debuteren tegen Kortrijk

Minuut 88. Een moegestreden Bryan Heynen wordt naar de kant gehaald en afgelost door Pierre Dwomoh. Bouwjaar: 2004. De 16-jarige middenvelder proefde voor het eerst van de Jupiler Pro League. De youngster stond al weken te popelen, maar zaterdag was het dan eindelijk zover.

"Ja, van zoiets word ik vrolijk", lachte John van den Brom na afloop op de persconferentie. "De wedstrijd liet het toe en Bryan liep op zijn laatste beentjes. Maar voor alle duidelijkheid: dit was geen geschenk. Op dit niveau worden geen cadeautjes gegeven. Het is simpel: als je het niet laat zien op training, dan haal je de selectie gewoon niet. Die luxe heb ik hier", geeft de Nederlander aan.

Pierre Dwomoh, die nog een jaar jonger is dan Luca Oyen, dat andere raspaardje van Racing Genk, laat naar verluidt al weken een goede indruk achter op training. "Ja, hij traint al weken heel goed en zat al enkele weken dicht tegen een invalbeurt aan. Hij was erg verrast, dat was mooi om te zien", besluit John van den Brom, die zag hoe Genk voor het eerst in zes wedstrijden een clean sheet haalde.

