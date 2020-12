Joseph Allijns vertelt waarom hij niet langer voorzitter is van KV Kortrijk: "Dat heeft mijn beslissing versneld"

Na 19 jaar als voorzitter van KV Kortrijk maakte Joseph Allijns in juni bekend dat hij de fakkel overliet aan Ronny Verhelst. Een beslissing die niemand zag aankomen. Maar Allijns sukkelde toen ook met zware gezondheidsproblemen.

Allijns liep Covid op en heeft daar zwaar van afgezien. "Ik had smaak noch reuk, ik verloor zeven kilogram in twee weken", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen. “Ik was bang ja, telkens ik die beelden zag van wat corona in Italië aanrichtte, weerloze mensen in overvolle ziekenhuizen. Al werd toen nog niet officieel Covid-19 bij mij vastgesteld, pas in juni bleek ik bij een ander onderzoek positief te zijn geweest en werd immuniteit vastgesteld. Tussendoor was ik wel vaak gaan fietsen, waarbij ik dóór gaf op de bruggen of op de Kalvarieberg in Marke, om mezelf gerust te stellen: dat lukt nog goed, long- en hartfunctie zijn nog oké.”

Maar ook eerder had hij al problemen. "Vorig jaar kreeg ik ook polymyalgia rheumatica (spierreuma, red.), waarvoor ik lange tijd zware cortisone moest nemen. Vandaag is dat herleid tot kleine hoeveelheden om de twee dagen. Op bepaalde momenten kon ik mijn schouders niet meer oprichten, ik kon me nog nauwelijks bewegen, m’n spieren werden helemaal hard. Er volgden talrijke onderzoeken, tot in Nederland, zonder resultaat. Op bepaalde momenten, deze zomer bijvoorbeeld, kon ik echt geen dertig meter meer stappen. Dat heeft mijn afscheid als voorzitter versneld.”