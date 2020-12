Klasseflits van Koita bezorgt Waasland-Beveren punt bij inspiratieloos Racing Genk

Geen zesde thuiszege op rij voor Racing Genk. Paul Onuachu bracht de Limburgers halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Koita maakte op slag van rust gelijk met een schitterende vrije trap, al zag Vukovic er niet goed uit. In de tweede helft kon een inspiratieloos Genk geen vuist maken.

Dan toch geen Joakim Maehle in de basis bij Racing Genk. De Deen nam geen enkel risico en startte op de bank. Bij Waasland-Beveren gooide Nicky Hayen vier nieuwe jongens tussen de lijnen, waaronder ex-Genkie Amine Khammas.

Het waren ook de bezoekers die het heft in handen namen. De Leeuwen zetten hoog druk en zochten in balbezit veelal de ruimte in de rug van de drie Colombianen bij Racing Genk. Het was dan ook geen toeval dat Koita voor het eerste gevaar zorgde.

Racing Genk had het moeilijk, maar niet voor het eerst toonden de Limburgers dat ze niet goed in de wedstrijd moeten zitten om een doelpunt te maken. Iets voorbij halfweg was het zover. Na een snelle combinatie stuurde Bryan Heynen Paul Onuachu in het straatje, na knap doorlaten van Uronen. De Nigeriaan stiftte het leer met veel gevoel over de tot dan werkloos toekijkende Nording Jackers.

Het doelpunt was het sein voor Genk om het gaspedaal steviger in te duwen. Enkele scherpe voorzetten van Ito vonden geen einstation, en Bongonda raakte na een knappe combinatie de buitenkant van de staak. Voor het overige raakte het nummer tien van Racing Genk geen bal goed vanmiddag.

Waasland-Beveren had het moeilijk, maar ging alsnog met een gelijke stand de rust in. Wie anders dan man in vorm Aboubakary Koita zorgde met een schitterende vrije trap voor de gelijkmaker. Al zag ook Danny Vukovic er niet goed uit in deze fase. Alweer de zevende treffer voor de kwieke flankaanvaller.

Ook in de tweede helft zorgden de bezoekers voor de eerste dreiging. De ingevallen Sinani krulde de bal rakelings naast de verste paal. John van den Brom probeerde de wedstrijd in handen te nemen door Thorstvedt te brengen in de plaats van een matig spelende Hrosovsky.

Pas na een kwartier kon Racing Genk eens dreigen. Jackers bracht redding op de kopbal van Onuachu, en in de herneming mikte Ito naast. Het Genkse vuur raakte hierdoor echter niet aangewakkerd. Van den Brom bracht met de jonge Limbombe extra offensieve impulsen in, maar het miste Genk aan inspiratie en precisie om Waasland-Beveren aan het wankelen te brengen.

Van een Genks slotoffensief was geen sprake. Waasland-Beveren hield al bij al gemakkelijk stand, al kreeg het nog een keer hulp van de doelpaal. De mee opgerukte Lucumi kreeg in de slotminuten het leer voor zijn voeten, maar trapte oog in oog met Jackers op de paal. Diep in blessuretijd vond ook Ito het doelkader op zijn weg.

Zo was Racing Genk in het slot nog twee keer erg dicht bij een winnende treffer, die ze op basis van het geleverde spel niet verdienden. De Limburgers lopen zo een punt uit op Charleroi, dat eerder vanmiddag verloor in Antwerp. Wel zijn ze niet langer virtueel leider. Club Brugge telt vier punten voorsprong, weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld. Voor Waasland-Beveren is dit een bonuspunt in de strijd om degradatie. De jongens van Nicky Hayen hebben het punt hoe dan ook niet gestolen en kunnen zondagavond kijken hoe KV Mechelen en Moeskroen het er zondagavond vanaf brengen.