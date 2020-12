Geen afscheid op het veld voor Joakim Maehle bij Racing Genk: "Hij was fit, maar de wil om te spelen was er niet"

Geen zesde thuiszege op rij voor Racing Genk. De Limburgers speelden inspiratieloos en vonden tot drie keer toe het doelhout op hun weg. Dramatiseren wilde de Nederlander het gelijkspel van zijn team echter niet. "We verdienden niet om te winnen", klonk het eerlijk.

"Vanaf het begin van de wedstrijd zagen we er al niet energiek uit, ondanks een goede trainingsweek. De tegenstander zette ons goed onder druk, dat deden ze echt goed. Bij ons was het te weinig, op individueel en collectief vlak", aldus van den Brom.

"Het was een teleurstellende middag voor ons, maar los van dat ben ik vooral erg trots op wat de jongens de laatste maanden gepresteerd hebben. Nu hebben we twee dagen vrij, waarna we aan de voorbereiding van de match tegen Eupen beginnen."

Opvallend: hoewel hij aangekondigd werd, kwam Joakim Maehle niet aan spelen toe. "Joa was fit en heeft getraind, maar de wil om een wedstrijd te spelen was er niet. Dat gaf hij ook eerlijk aan. Het is duidelijk dat we zijn energie vandaag misten. Dat is ook de reden dat hij zijn transfer dik verdiend heeft. Ik hoop echt van harte dat Joakim een mooie carrière tegemoet gaat", besluit de Genkse T1.