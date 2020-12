Nicky Hayen neutraliseert Racing Genk voor tweede keer dit seizoen: "Juiste mensen aan de bal gelaten"

Waasland-Beveren kwam zich op bezoek bij Racing Genk allerminst ingraven. Op tactisch vlak speelde de Leeuwen een erg sterke wedstrijd. Niet eens onverdiend hielden ze een punt over aan de trip naar de Luminus Arena, al hadden ze het geluk (lees: het doelhout) aan hun zijde.

"We hebben ons aangepast aan hun offensieve kwaliteiten", gaf Hayen toe. "We hebben bij hen de juiste mensen aan de bal gelaten en op een goede manier druk kunnen zetten. Ook in balbezit hebben we de ruimtes behoorlijk benut, al creëerden we net als de voorbije weken te weinig kansen."

"Los van dat moet ik mijn groep een heel groot compliment geven voor hun gedrevenheid en onverzettelijkheid. De voorbije twee weken lieten ze een vermoeide indruk." Mede daardoor zette Hayen vier nieuwe namen tussen de lijnen.

En zo neemt Waasland-Beveren een bonuspunt in de ongetwijfeld zware strijd tegen degradatie. Ook op de Freethiel werd het eerder dit seizoen 1-1 tegen Racing Genk. "Ik denk dat we dat punt ook verdienen. Al zat het geluk ook mee, niet alleen in de slotfase. Als die bal van Bongonda erin gaan, wordt het 2-0 en is de match gespeeld", beseft Nicky Hayen.